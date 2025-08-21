Есента е време за аромати с подчертано по-топло и дълбоко усещане. Парфюмите по това време на годината се превръщат във важен елемент - те отразяват настроението и помагат да се справим със сивите дни. Те са плътни и подчертано наситени, особено сравнени с летните композиции, но същевременно оставят място за нюанси.

И ако се колебаем какво да изберем – сред многообразието от есенни аромати, акцентиращи на усещането за комфорт и стабилност, ето няколко предложения.

Yves Saint Laurent Vestiaire Saharienne

Създаден като универсален аромат, парфюмът се носи с еднакво увереност както от мъже, така и от жени. Започва с остър цитрусов тон – от смесването на бергамот, лимон и мандарина. А малко по-късно ароматът се смекчава от белите цветя, листата от касис, портокаловия цвят. Базовият аромат носи усещането за джинджифил и розов пипер, които добавят сухота и лека пикантност към композицията.

Narciso Rodriguez For Her Musc Nude

Musc Nude продължава историята на емблематичната линия Narciso Rodriguez. Този аромат е замислен като телесен и прозрачен, буквално като втора кожа. В самото начало се усещат жасмин и бели цветя, които създават мекота и деликатност. Следва мускус, роза и портокалов цвят - които разкриват характера на аромата, неговата нежност и чувственост. А базата – парфюмна нотка на кашмеран и пачули, носи дълбочина и топла следа.

MiN New York Voodoo

Богат ориенталски аромат, изграден около комбинация от дървесни и смолисти акценти. Връхните нотки отварят с лайм, галбанум и кардамон. Една остра и пикантна комбинация, която създава моментално настроение. Следва усещане за здравец, турска роза и тамян - плътен, опушен и богат аромат. В основата е сандаловото дърво и пачули. Именно те продават тежкото и характерно звучене на парфюма.

ETAT LIBRE D’ORANGE Like This

Ароматът, създаден в сътрудничество с актрисата Тилда Суинтън, отдавна е визитната картичка на марката. Той е базиран на идеята за „аромат на дом“: мястото, в което винаги искаме да се завърнем. Джинджифил, тиква и мандарина във връхните нотки създават топло, леко пикантно въведение, което веднага пренася в атмосфера на комфорт. Сърцевината на композицията се разкрива чрез безсмъртниче, нероли и роза - за мекота и дълбочина. Базата съдържа дървесни акордир, мускус и хелиотроп, които оставят дълъг и много плътен послевкус.

Guerlain Aqua Allegoria Mandarine Basilic

Изграден е около цитрусови и зелени акценти. Началните нотки са лимон, мандарина и портокал, все ярки и сочни плодове. Следва усещане за касис, босилек и портокалов цвят, добавящи зелени и леко кисели акценти. Базата е съставена от кедър и зелен чай. Това прави аромата по-свеж и жизнерадостен – идеален контрастира със студеното време.

Giorgio Armani Si

Един от емблематичните аромати на Armani, който винаги е актуален. Връхните нотки са листа от касис - те задават ярко и разпознаваемо начало. В сърцето на композицията са бяла фрезия и роза, които омекотяват и правят аромата по-ефирен. Базата е изградена върху ванилия, пачули и дървесни акорди, за дълбочина и трайност на композицията.

L’ARTISAN PARFUMEUR Passage d’Enfer

Името може да се преведе по два начина: от една страна, това е улицата "Passage d’Enfer" в Париж, където някога се е намирал офисът на марката, а от друга, това е игра на думи, означаваща нещо като „преход към ада“. Въпреки тъмните подтонове, ароматът е някак успокояващ. Композицията е изградена около студени, сухи нотки на тамян, предизвикващи асоциации с каменните стени на катедрали и ехо от древни песнопения.

