Очакването преди първа среща винаги е електризиращо – избор на облекло, специален грим и задължително аромат на скъп парфюм.

Да изберем правилния парфюм за първа среща обаче не винаги е лесна задача. Може би ключът е в нещо, което ще ни накара да се чувстваме уверени и силни редом до човека, когото искаме да впечатлим. И да заложим на пикантен и секси парфюм с подчертано сладникави нотки.

И макар всичко да е въпрос на личен вкус, все пак има парфюми, с чийто избор никога няма да сгрешим.

Valentino, Donna Born in Roma

Сладък и закачлив, с усещане за сладкиш и подправки. Всъщност, това е често срещана рецепта за успешен аромат и този парфюм наистина я прилага блестящо. Несъзнателно ни връща към сладките моменти на безгрижие – когато се разхождаме безцелно в парка, хванати за ръка с любимия човек.

Снимка: instagram/luxeglamjulie

Love Shack Fancy, Secret Crush

Основният нюанс е на ванилия. Но не прекалено сладката или натрапчива ванилия, която е твърде силна. Ароматът е далеч по-изискан, благодарение на поддържащите нотки. Кремообразната наситеност е омекотена и балансирана от усещането за сандалово дърво и мускус – една уникална смес, която няма да остави половинката ни безразлична.

Chanel, Chance

Добра стратегия на първа среща е да ухаем едновременно сладко и скъпо. Ето защо перфектният избор е Chance на Chanel. Отново преобладават ваниловите нотки – които мигновено привличат.

Снимка: instagram/addictscentrd

Initio, Privés Power Self

Сложен, но аромат, в който мигновено ще се влюбим – заради уникалната и магнетична комбинация от мускусни, пикантни и сочни нотки. Същевременно е изискан и секси, което го прави изключително подходящ за една интимна среща. Достатъчно е едва едно впръскване от трансформиращата формула, за да получим комплименти през цялата вечер.

Снимка: instagram/fragrancefinesse

Creed, Queen Of Silk

Ако сме обвързани отдавна, но все пак искаме да впечатлим половинката си, може да заложим на този аромат. Той е цветно-мускусен, романтичен и същевременно опасно секси. Класически е, но не по задушаващия, клиширан начин. А и е дълготраен - точно както най-добрите разговори и взаимоотношения.

Едно любопитно видео на жени, носещи само парфюм по себе си:



