Очакването преди първа среща винаги е електризиращо – избор на облекло, специален грим и задължително аромат на скъп парфюм.
Да изберем правилния парфюм за първа среща обаче не винаги е лесна задача. Може би ключът е в нещо, което ще ни накара да се чувстваме уверени и силни редом до човека, когото искаме да впечатлим. И да заложим на пикантен и секси парфюм с подчертано сладникави нотки.
И макар всичко да е въпрос на личен вкус, все пак има парфюми, с чийто избор никога няма да сгрешим.
Valentino, Donna Born in Roma
Сладък и закачлив, с усещане за сладкиш и подправки. Всъщност, това е често срещана рецепта за успешен аромат и този парфюм наистина я прилага блестящо. Несъзнателно ни връща към сладките моменти на безгрижие – когато се разхождаме безцелно в парка, хванати за ръка с любимия човек.
Love Shack Fancy, Secret Crush
Основният нюанс е на ванилия. Но не прекалено сладката или натрапчива ванилия, която е твърде силна. Ароматът е далеч по-изискан, благодарение на поддържащите нотки. Кремообразната наситеност е омекотена и балансирана от усещането за сандалово дърво и мускус – една уникална смес, която няма да остави половинката ни безразлична.
Chanel, Chance
Добра стратегия на първа среща е да ухаем едновременно сладко и скъпо. Ето защо перфектният избор е Chance на Chanel. Отново преобладават ваниловите нотки – които мигновено привличат.
Initio, Privés Power Self
Сложен, но аромат, в който мигновено ще се влюбим – заради уникалната и магнетична комбинация от мускусни, пикантни и сочни нотки. Същевременно е изискан и секси, което го прави изключително подходящ за една интимна среща. Достатъчно е едва едно впръскване от трансформиращата формула, за да получим комплименти през цялата вечер.
Creed, Queen Of Silk
Ако сме обвързани отдавна, но все пак искаме да впечатлим половинката си, може да заложим на този аромат. Той е цветно-мускусен, романтичен и същевременно опасно секси. Класически е, но не по задушаващия, клиширан начин. А и е дълготраен - точно както най-добрите разговори и взаимоотношения.
Едно любопитно видео на жени, носещи само парфюм по себе си:
