В свят, в който времето е пари и всеки бърза за някъде, можете ли да си представите да купите нещо, плащайки само с минути от живота си? Точно такава е концепцията на шведска марка, която предлага най-скъпия парфюм в света.

Цената на парфюма не се измерва в пари, а във време. Това е идея, създадена с една цел – да ни накара да забавим темпото и да възстановим изгубената връзка с природата.

Ароматът на природата

Нотки на шведски смърч

Бор

Хиноки

Хвойна

Магазин насред гората

Снимка: iStock

За да закупите този уникален аромат, няма нужда от кредитна карта. Трябва просто да следвате определени координати до гората в шведската провинция Смоланд, където се намира магазинът. Там ще откриете един-единствен стол от лят метал. За да изпълните условието, трябва да направите следното:

Оставете телефона си настрана.

Седнете в тишина за 599 секунди - почти 10 минути.

След като изпълните това изискване, можете да се сдобиете с парфюма. Ето защо са избрани точно 10 минути. Според учените, това е времето, което ни е необходимо сред природата, за да започнем да усещаме положителен ефект върху тялото ни. Само за 10 минути мозъкът се успокоява, а нивата на стрес забележимо намаляват.

Защо плащаме с време?

Снимка: iStock

Въпреки че всеки аромат от този парфюм може да бъде закупен и онлайн срещу 599 шведски крони, създателите му подчертават, че не целят бърза продажба. Вместо това те искат да дадат възможност на клиентите да направят „най-бавната покупка в живота си“.

Това е и начин да се обърне внимание на един сериозен проблем. Съвременните хора прекарват много от времето си на закрито, преследвайки кариера и по-високи доходи. Според марката, липсата на контакт с природата има сериозни последици за здравето на хората и тяхното настроение.

