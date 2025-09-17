В свят, в който времето е пари и всеки бърза за някъде, можете ли да си представите да купите нещо, плащайки само с минути от живота си? Точно такава е концепцията на шведска марка, която предлага най-скъпия парфюм в света.
Цената на парфюма не се измерва в пари, а във време. Това е идея, създадена с една цел – да ни накара да забавим темпото и да възстановим изгубената връзка с природата.
Ароматът на природата
- Нотки на шведски смърч
- Бор
- Хиноки
- Хвойна
Магазин насред гората
За да закупите този уникален аромат, няма нужда от кредитна карта. Трябва просто да следвате определени координати до гората в шведската провинция Смоланд, където се намира магазинът. Там ще откриете един-единствен стол от лят метал. За да изпълните условието, трябва да направите следното:
- Оставете телефона си настрана.
- Седнете в тишина за 599 секунди - почти 10 минути.
След като изпълните това изискване, можете да се сдобиете с парфюма. Ето защо са избрани точно 10 минути. Според учените, това е времето, което ни е необходимо сред природата, за да започнем да усещаме положителен ефект върху тялото ни. Само за 10 минути мозъкът се успокоява, а нивата на стрес забележимо намаляват.
Защо плащаме с време?
Въпреки че всеки аромат от този парфюм може да бъде закупен и онлайн срещу 599 шведски крони, създателите му подчертават, че не целят бърза продажба. Вместо това те искат да дадат възможност на клиентите да направят „най-бавната покупка в живота си“.
Това е и начин да се обърне внимание на един сериозен проблем. Съвременните хора прекарват много от времето си на закрито, преследвайки кариера и по-високи доходи. Според марката, липсата на контакт с природата има сериозни последици за здравето на хората и тяхното настроение.
За парфюма на инфлуенсърката Джулиана Гани вижте във видеото ето тук:
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK