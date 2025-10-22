Има свят, в които парфюмите не са просто козметичен аксесоар, а истинско престижно изявление. Там ароматите не се купуват, защото ухаят добре, а защото въплъщават цяла философия – безкомпромисна естетика, уникалност, изкуство и наследство.
И не става дума просто за парфюмерия, а за истинска висша мода – в която милилитрите се измерват в хиляди, шишетата в карати, а ексклузивността в уникалност. Това са аромати, създадени не за масовия пазар, а за онези редки личности, които знаят разликата между скъпо и безценно.
Shumukh The Spirit of Dubai (Nabeel)
Това е истински трофей, поставен на ръчно изработен трон, украсен с диаманти, перли и златни птици от 18-каратово злато. Ароматната му композиция е ориенталска ода на лукса: лаоско юдово дърво, индийски мускус, хиляда и една флорални нотки. Всичко това в луксозна бутилка, която би стояла по-добре в музей на съвременното изкуство, отколкото в банята ни.
Това е и най-ексклузивният парфюм в света, произведен в една единствена бройка.
Цена: 1 300 000 долара
Clive Christian No.1 Imperial Majesty
Поместен в ръчно изработен кристал на френската фирма Baccarat (създадена някога по заповед на крал Луи XV), с 18-каратово златно гърло и тапа с диамант, Imperial Majesty е създаден за владетели – буквално.
Ароматът му е барокова смес от иланг-иланг, таитянска ванилия, сандалово дърво и ирис.
Цена: 215 000 за 500 мл
DKNY Golden Delicious Million Dollar Edition
Уникаленият ръчно изработен флакон е инкрустиран с 2,909 скъпоценни камъка – сапфири, изумруди, диаманти и турмалини. Усещането е за плодово-флорална елегантност, носеща свежестта на златна ябълка, обвита в бял цветен воал.
Но истината е, че никой не купува парфюма заради аромата. Това е по-скоро експонат, бижу-шедьовър, създаден в колаборация със световноизвестни бижутери.
Цена: 1 000 000 долара за брой
Henry Jacques Sur-Mesure
Френската парфюмерийна къща Henry Jacques предлага напълно персонализирано парфюмно изживяване – от лични консултации и тестване до избор на редки и уникални съставки от техните архиви. Ето защо парфюмът се прави само по поръчка.
Резултатът? Аромат, който е изцяло твой. Ухае на теб, за теб и чрез теб. При това във флакон, който е истинско произведение на изкуството.
Цена: от 30 000 долара (и нагоре, в зависимост от формулата и флакона)
Chanel No.5 Grand Extrait Crystal Editions
Chanel No.5 е може би най-известният парфюм в света. Но Grand Extrait Crystal Edition е все едно парфюмът да е облечен в кристална сватбена рокля.
Всеки флакон е ръчно изработен, запечатан на ръка и номериран – истински колекционерски артефакт. Вътре се крие композиция от роза, жасмин и сандалово дърво – аромат, който ухае на модна история и изисканост.
Цена: 3,500 - 5,000 долара
