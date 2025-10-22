Има свят, в които парфюмите не са просто козметичен аксесоар, а истинско престижно изявление. Там ароматите не се купуват, защото ухаят добре, а защото въплъщават цяла философия – безкомпромисна естетика, уникалност, изкуство и наследство.

И не става дума просто за парфюмерия, а за истинска висша мода – в която милилитрите се измерват в хиляди, шишетата в карати, а ексклузивността в уникалност. Това са аромати, създадени не за масовия пазар, а за онези редки личности, които знаят разликата между скъпо и безценно.

Shumukh The Spirit of Dubai (Nabeel)

Това е истински трофей, поставен на ръчно изработен трон, украсен с диаманти, перли и златни птици от 18-каратово злато. Ароматната му композиция е ориенталска ода на лукса: лаоско юдово дърво, индийски мускус, хиляда и една флорални нотки. Всичко това в луксозна бутилка, която би стояла по-добре в музей на съвременното изкуство, отколкото в банята ни.

Снимка: instagram/celebremagazine

Това е и най-ексклузивният парфюм в света, произведен в една единствена бройка.

Цена: 1 300 000 долара

Clive Christian No.1 Imperial Majesty

Поместен в ръчно изработен кристал на френската фирма Baccarat (създадена някога по заповед на крал Луи XV), с 18-каратово златно гърло и тапа с диамант, Imperial Majesty е създаден за владетели – буквално.

Снимка: instagram/zhurnal.mk

Ароматът му е барокова смес от иланг-иланг, таитянска ванилия, сандалово дърво и ирис.

Цена: 215 000 за 500 мл

DKNY Golden Delicious Million Dollar Edition

Уникаленият ръчно изработен флакон е инкрустиран с 2,909 скъпоценни камъка – сапфири, изумруди, диаманти и турмалини. Усещането е за плодово-флорална елегантност, носеща свежестта на златна ябълка, обвита в бял цветен воал.

Снимка: instagram/guest.concierge

Но истината е, че никой не купува парфюма заради аромата. Това е по-скоро експонат, бижу-шедьовър, създаден в колаборация със световноизвестни бижутери.

Цена: 1 000 000 долара за брой

Henry Jacques Sur-Mesure

Френската парфюмерийна къща Henry Jacques предлага напълно персонализирано парфюмно изживяване – от лични консултации и тестване до избор на редки и уникални съставки от техните архиви. Ето защо парфюмът се прави само по поръчка.

Снимка: instagram/ovyxent

Резултатът? Аромат, който е изцяло твой. Ухае на теб, за теб и чрез теб. При това във флакон, който е истинско произведение на изкуството.

Цена: от 30 000 долара (и нагоре, в зависимост от формулата и флакона)

Chanel No.5 Grand Extrait Crystal Editions

Chanel No.5 е може би най-известният парфюм в света. Но Grand Extrait Crystal Edition е все едно парфюмът да е облечен в кристална сватбена рокля.

Снимка: instagram/guest.concierge

Всеки флакон е ръчно изработен, запечатан на ръка и номериран – истински колекционерски артефакт. Вътре се крие композиция от роза, жасмин и сандалово дърво – аромат, който ухае на модна история и изисканост.

Цена: 3,500 - 5,000 долара

А кой е парфюмът, който най-добре ни подхожда - вижте във видеото:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK