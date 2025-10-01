Въпреки че есента е сезонът, в който розите все още активно цъфтят, нерядко в този период растенията боледуват. Но професионалните и запалени градинари знаят, че има начин да предотвратят това – при това с работа, отнемаща не повече от 10 минути.

Със застудяването и падането на температурите, розите започват да забавят растежа си. И именно през октомври те са най-уязвими и податливи на заболявания.

Експертът по градинарство Линдзи Уорд споделя пред Daily Express че е лесно да предпазим розите от болести, стига да отделим няколко минути, за да премахнем прецъфтелите цветове. „Сега е моментът за почистване - цветовете, които изглеждат увехнали и изтощени, трябва да бъдат изрязани или просто да премахнем венчелистчетата, за да оставим плодчетата (шипките) да узреят.“

Старите, загниващи цветове и листа задържат много влага, а влажната среда е идеална за развитие на гъбични инфекции. Премахването на прецъфтелите цветове е прост метод в градинарството, който предотвратява спира разпространява разпространението на спорите на гъбите.

Освен това предотвратява „задръстването“ на стъблата с мъртва материя, като така се подобрява циркулацията на въздуха и растението остава сухо.

Розите ще бъдат много по-здрави, ако ги почистим именно в този период, защото така ще им помогнем да запазят силите си и да цъфтят по-обилно и красиво през пролетта.

Как да премахнем прецъфтелите цветове

Лесно и отнема не повече от 10 минути.

Първо е нужно добре да огледаме растението за избледнели, увехнали цветове или такива, които са започнали да покафеняват. След това, с помощта на чифт чисти градински ножици, просто да ги изрежем. Изрязването трябва да включва и всички мъртви или повредени стъбла. Ако има стъбла, които изглеждат заплетени, по-добре е да ги премахнем, за да се подобри въздушната циркулация.

Не бива да забравяме да съберем падналите листа и венчелистчета под растението след подрязването, за да предотвратим развитието гъбични заболявания в почвата през зимата.

След всичко това розите ще останат чисти и здрави през студените месеци и ще се цъфтят още по-обилно през пролетта.

Кой е българинът, спечелил "Оскар" за градинарство, вижте във видеото:

