Като ти свършат парите, отиваш и си късаш от дървото. Така правехме, когато бяхме деца. В днешни дни софийска сладкарница позволява на клиентите си да плащат с листа, вместо с пари. Да, истински листа от дърветата.

Опашки от желаещи да пият кафе и да хапнат торта се извиха пред сладкарницата на Нати. Всички чакащи носеха в ръце събрани есенни листа. Малката сладкарничка е на улица "Пиротска".

Идеята на собственичката хрумва заради игра от детството. "Когато бяхме малки всички играехме на магазин, където плащахме с листа, камъни и даже стикери. Исках да се върнем към детството и да се почувстваме отново безгрижно, дори и за един час."

Доста хора не могат да повярват, че плащането с листа, а не с пари, не е шега. Но те наистина могат да си купят кафе и други напитки с листата от дърветата, в рамките на един ден и един час, в който е организирано това събитие. Едно еспресо е 15 листа, а топъл шоколад - 45.

Собственичката на сладкарницата е Наталия Билокин. Тя не е българка, но среща любовта тук. Със съпруга си се запознава в Банско още преди 7 години. Впоследствие решава и да остане.

Всичко в сладкарничката изработва сама, с натурални съставки. Най-нестандартното за опитване там са японските мочита. Предлагат ги от самото начало, но всеки сезон са с различни вкусове. Японските мочита са с крем с пълнеж, завит в безглутеново парено тесто. В момента предлагат вкусове - ябълков пай, дубайски шоколад, тиква с шоколад и лешник и др.

По древна японска традиция мочи се прави от сварен ориз, който се стрива с големи дървени чукове в каменна купа с вода. Прави се от поне двама човека. Координацията помежду им трябва да е перфектна, първо, за да не се наранят, и второ, за да може тестото да бъде еднородно навсякъде. Удряйки тестото с дървени чукове, то става меко и нежно. Мочи приготвяли от края на декември до началото на януари. Те са един от деликатесите, който се хапва за Нова година.

Нати прави и интересни свои визитки. Всяка от тях е от т.нар. цъфтяща хартия - ръчно изработена хартия, вкоято има семена. Когато визитката си свърши работата за осъществяване на контакт, може да я посадите в саксия и от нея да порасне растение. Сигурни сме и че и събраните листа ще послужат за нещо красиво и ще имат втори живот.

Как Наталия приготвя лесен щолен за предстоящите празници - гледайте във видеото.