Тиквата е един от символите на есента – вкусна, ароматна и изключително универсална в кухнята. Освен че ни радва с богат вкус, тя е истински извор на ползи за здравето – богата на витамини, антиоксиданти и фибри, които подсилват имунитета и поддържат тялото в добра форма през студените месеци. Ето как може да я използвате в салати, десерти и основни ястия и да се насладите на всичките й полезни свойства.

Салата с тиква и рукола

Продукти:

300 г печена тиква

шепа рукола

50 г сирене (фета или козе)

шепа орехи

зехтин

балсамов оцет

Приготвяне: Смесете руколата с тиквата, натрошете сиренето, поръсете орехите и залейте със зехтин и оцет. Добавете по желание сол на вкус.

Крем супа от тиква

Продукти:

500 г тиква

1 морков

1 картоф

1 глава лук

2 с.л. зехтин

сол

черен пипер

сметана или мляко

Приготвяне: Задушете лука, моркова и картофа. Добавете тиквата и вода, варете до омекване. Пасирайте, овкусете със сол, пипер и малко сметана или мляко. Поднесете с орехи, тиквено семе и крутони.

Американски палачинки с тиква

Продукти:

200 г тиква (сварена на пара или във вода)

1 ч.ч. брашно

1 ч.л. захар.

щипка сол

1 ч. л. бакпулвер

1 ч. л. сода бикарбонат

1 ч. ч. прясно мляко

1 яйце

3 с. л. олио

Приготвяне: В дълбока купа смесете сухите съставки – брашно, сода, бакпулвер, сол, захар. Добавете прясното мляко и разбъркайте добре. Добавете и яйцето, олиото и тиквата, която предварително сте направили на пюре. Загрейте тиган и всяка палачинка оформяйте, като изсипвате супена лъжица от сместа, без да разстилате или заглаждате. Обръщате и печете от другата страна и палачинките са готови.

Сьомга с пюре от тиква

Продукти:

4 котлета сьомга без кости с кожа

300 г сварена тиква

100 г сварени картофи

80 мл прясно мляко

50 г краве масло

сол

черен пипер

Приготвяне: Сварете тиквата и картофите и с преса са картофи ги намачкайте. Добавете маслото, прясното мляко, сол и черен пипер. Ако харесвате индийско орехче, може да добавите. Загрейте грил тиган и сложете овкусените със сол и черен пипер котлети сьомга. Запечете ги, като от всяка страна държите по 3 минути. Поднесете всеки котлет с пюре от тиква и любими зелени подправки.

Тиквен мус с мед и кисело мляко

Продукти:

200 г печена или сварена тиква

200 г кисело мляко

1 с.л. мед

канела.

Приготвяне: Пасирайте тиквата с млякото и меда. Разсипете в чашки и поръсете с канела. По желание може да добавите сушени плодове или пресни.

