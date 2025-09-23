Тиквата е един от символите на есента – вкусна, ароматна и изключително универсална в кухнята. Освен че ни радва с богат вкус, тя е истински извор на ползи за здравето – богата на витамини, антиоксиданти и фибри, които подсилват имунитета и поддържат тялото в добра форма през студените месеци. Ето как може да я използвате в салати, десерти и основни ястия и да се насладите на всичките й полезни свойства.

 

Салата с тиква и рукола

Продукти:

  • 300 г печена тиква
  • шепа рукола
  • 50 г сирене (фета или козе)
  • шепа орехи
  • зехтин
  • балсамов оцет
Приготвяне: Смесете руколата с тиквата, натрошете сиренето, поръсете орехите и залейте със зехтин и оцет. Добавете по желание сол на вкус.

 

Крем супа от тиква

Продукти:

  • 500 г тиква
  • 1 морков
  • 1 картоф
  • 1 глава лук
  • 2 с.л. зехтин
  • сол
  • черен пипер
  • сметана или мляко

Приготвяне: Задушете лука, моркова и картофа. Добавете тиквата и вода, варете до омекване. Пасирайте, овкусете със сол, пипер и малко сметана или мляко. Поднесете с орехи, тиквено семе и крутони.

 

Американски палачинки с тиква

Продукти:

  • 200 г тиква (сварена на пара или във вода)
  • 1 ч.ч. брашно
  • 1 ч.л. захар.
  • щипка сол
  • 1 ч. л. бакпулвер
  • 1 ч. л. сода бикарбонат
  • 1 ч. ч. прясно мляко
  • 1 яйце
  • 3 с. л. олио

Приготвяне: В дълбока купа смесете сухите съставки – брашно, сода, бакпулвер, сол, захар. Добавете прясното мляко и разбъркайте добре. Добавете и яйцето, олиото и тиквата, която предварително сте направили на пюре. Загрейте тиган и всяка палачинка оформяйте, като изсипвате супена лъжица от сместа, без да разстилате или заглаждате. Обръщате и печете от другата страна и палачинките са готови.

 

Сьомга с пюре от тиква

Продукти:

  • 4 котлета сьомга без кости с кожа
  • 300 г сварена тиква
  • 100 г сварени картофи
  • 80 мл прясно мляко
  • 50 г краве масло
  • сол
  • черен пипер

Приготвяне: Сварете тиквата и картофите и с преса са картофи ги намачкайте. Добавете маслото, прясното мляко, сол и черен пипер. Ако харесвате индийско орехче, може да добавите. Загрейте грил тиган и сложете овкусените със сол и черен пипер котлети сьомга. Запечете ги, като от всяка страна държите по 3 минути. Поднесете всеки котлет с пюре от тиква и любими зелени подправки.

 

Тиквен мус с мед и кисело мляко

Продукти:

  • 200 г печена или сварена тиква
  • 200 г кисело мляко
  • 1 с.л. мед
  • канела.
Приготвяне: Пасирайте тиквата с млякото и меда. Разсипете в чашки и поръсете с канела. По желание може да добавите сушени плодове или пресни.

