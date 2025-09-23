Тиквата е един от символите на есента – вкусна, ароматна и изключително универсална в кухнята. Освен че ни радва с богат вкус, тя е истински извор на ползи за здравето – богата на витамини, антиоксиданти и фибри, които подсилват имунитета и поддържат тялото в добра форма през студените месеци. Ето как може да я използвате в салати, десерти и основни ястия и да се насладите на всичките й полезни свойства.
Салата с тиква и рукола
Продукти:
- 300 г печена тиква
- шепа рукола
- 50 г сирене (фета или козе)
- шепа орехи
- зехтин
- балсамов оцет
Приготвяне: Смесете руколата с тиквата, натрошете сиренето, поръсете орехите и залейте със зехтин и оцет. Добавете по желание сол на вкус.
Крем супа от тиква
Продукти:
- 500 г тиква
- 1 морков
- 1 картоф
- 1 глава лук
- 2 с.л. зехтин
- сол
- черен пипер
- сметана или мляко
Приготвяне: Задушете лука, моркова и картофа. Добавете тиквата и вода, варете до омекване. Пасирайте, овкусете със сол, пипер и малко сметана или мляко. Поднесете с орехи, тиквено семе и крутони.
Американски палачинки с тиква
Продукти:
- 200 г тиква (сварена на пара или във вода)
- 1 ч.ч. брашно
- 1 ч.л. захар.
- щипка сол
- 1 ч. л. бакпулвер
- 1 ч. л. сода бикарбонат
- 1 ч. ч. прясно мляко
- 1 яйце
- 3 с. л. олио
Приготвяне: В дълбока купа смесете сухите съставки – брашно, сода, бакпулвер, сол, захар. Добавете прясното мляко и разбъркайте добре. Добавете и яйцето, олиото и тиквата, която предварително сте направили на пюре. Загрейте тиган и всяка палачинка оформяйте, като изсипвате супена лъжица от сместа, без да разстилате или заглаждате. Обръщате и печете от другата страна и палачинките са готови.
Сьомга с пюре от тиква
Продукти:
- 4 котлета сьомга без кости с кожа
- 300 г сварена тиква
- 100 г сварени картофи
- 80 мл прясно мляко
- 50 г краве масло
- сол
- черен пипер
Приготвяне: Сварете тиквата и картофите и с преса са картофи ги намачкайте. Добавете маслото, прясното мляко, сол и черен пипер. Ако харесвате индийско орехче, може да добавите. Загрейте грил тиган и сложете овкусените със сол и черен пипер котлети сьомга. Запечете ги, като от всяка страна държите по 3 минути. Поднесете всеки котлет с пюре от тиква и любими зелени подправки.
Тиквен мус с мед и кисело мляко
Продукти:
- 200 г печена или сварена тиква
- 200 г кисело мляко
- 1 с.л. мед
- канела.
Приготвяне: Пасирайте тиквата с млякото и меда. Разсипете в чашки и поръсете с канела. По желание може да добавите сушени плодове или пресни.
Вижте във видеото още една идея за салата с тиква:
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK