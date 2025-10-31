Един есенен ден в София започва по-различно за няколко шофьори. Вместо фиш за неправилно паркиране, те намират на колите си нарисувано есенно листо – с послание от децата в детска градина „Зайчето Куики“. Каузата цели по внимателно шофиране по пътищата.

Снимка: Жюстин Томс, личен архив

Малки ръчички с големи сърца

Зад интересната идея стои директорката на детското заведение Росица Алексиева. Реализацията й обаче е плод на ентусиазма на целия екип – включително младата и вдъхновена учителка Александрина Вълчева. Всички листа са изрисувани от децата. Те оцветяват листата в топли тонове. Нюансите резонират на идеята – да има грижа, отговорност, уют и топлина.

Учители будители

Александрина Вълчева работи като учителка в детската градина от 2021 г. Признава, че за нея тази професия не е работа, а удоволствие.

„Няма друга такава работа като тази с децата. Всяка сутрин ме посрещат 25 усмивки и 25 гласчета, които ми казват, че ме обичат и че съм хубава“, споделя тя.

Заедно с колежката си г-жа Змеева и под ръководството на директорката, те създават средище на доброта, в което всяка идея за възпитание минава през игра, творчество и сърце.

"Те са моите будители, защото ме подкрепят и вярват в мен. А това е много важно за един млад учител.“

Послание на есенния лист

Децата сами оцветяват листата в топли есенни нюанси и пишат послания за внимание по пътя. След това излизат от детската градина и поставят листата на прозорците на автомобилите. Излизането навън е истинско приключение за тях. Малчуганите внимателно поставят своите „есенни фишове“ по стъклата.

Един от шофьорите остава изненадан – 25 деца заобикалят колата му, но вместо глоба, той получава усмивка и пожелание „Карайте внимателно!“. Друг шофьор пък е спрян буквално преди да тръгне и децата му подават листо с послание през прозореца.

Снимка: Жюстин Томс, личен архив

Част от посланията гласят:

Животът няма резервни части - карай разумно.

Не си готин, когато караш бързо. Готин си,когато се прибереш.

Намали скоростта, спаси дете.

Безопасността на пътя не е избор, а е дълг.

Детството, което гради добри хора

Не е случайно, че г-жа Вълчева е отличена в инициативата на Столична община за новите будители. За нея това е чест, но и отговорност.

„Голяма чест! Когато децата ми казват това, ми топлят душата, но това също е и голяма отговорност. Най-важното в нашата работа е, че изграждаме характерите на децата, които трябва да станат добри хора. Първите 7 г. наистина са най-важни.“

Четири престижни отличия получава екипа на ДГ 50 през 2025 година - в категорията "Млади надежди", за изключителни заслуги в педагогическата област и др.



Снимка: Жюстин Томс, личен архив

Децата от групата на г-жа Вълчева учат чрез доброта – говорят за хората със Синдром на Даун, включват се в „Маратон на добрините“, пълнят кутия с добрини около Коледа и учат как малките жестове имат голяма сила. Добрите им дела са такива, които са във възможностите на деца на техните години – да направят път на възрастен, да помогнат на по-малкото си сестриче и др.

Сред инициативите на Александрина Вълчева за в бъдеще е и „Вестник на групата“ с рубрика „Бисер на месеца“ – с най-смешните и мъдри мисли на децата. Тя вярва, че малчуганите виждат света по-чисто и по-различно, а от тях има какво да научим всички.