Един есенен ден в София започва по-различно за няколко шофьори. Вместо фиш за неправилно паркиране, те намират на колите си нарисувано есенно листо – с послание от децата в детска градина „Зайчето Куики“. Каузата цели по внимателно шофиране по пътищата.
Малки ръчички с големи сърца
Зад интересната идея стои директорката на детското заведение Росица Алексиева. Реализацията й обаче е плод на ентусиазма на целия екип – включително младата и вдъхновена учителка Александрина Вълчева. Всички листа са изрисувани от децата. Те оцветяват листата в топли тонове. Нюансите резонират на идеята – да има грижа, отговорност, уют и топлина.
Учители будители
Александрина Вълчева работи като учителка в детската градина от 2021 г. Признава, че за нея тази професия не е работа, а удоволствие.
„Няма друга такава работа като тази с децата. Всяка сутрин ме посрещат 25 усмивки и 25 гласчета, които ми казват, че ме обичат и че съм хубава“, споделя тя.
Заедно с колежката си г-жа Змеева и под ръководството на директорката, те създават средище на доброта, в което всяка идея за възпитание минава през игра, творчество и сърце.
"Те са моите будители, защото ме подкрепят и вярват в мен. А това е много важно за един млад учител.“
Послание на есенния лист
Децата сами оцветяват листата в топли есенни нюанси и пишат послания за внимание по пътя. След това излизат от детската градина и поставят листата на прозорците на автомобилите. Излизането навън е истинско приключение за тях. Малчуганите внимателно поставят своите „есенни фишове“ по стъклата.
Един от шофьорите остава изненадан – 25 деца заобикалят колата му, но вместо глоба, той получава усмивка и пожелание „Карайте внимателно!“. Друг шофьор пък е спрян буквално преди да тръгне и децата му подават листо с послание през прозореца.
Част от посланията гласят:
- Животът няма резервни части - карай разумно.
- Не си готин, когато караш бързо. Готин си,когато се прибереш.
- Намали скоростта, спаси дете.
- Безопасността на пътя не е избор, а е дълг.
Детството, което гради добри хора
Не е случайно, че г-жа Вълчева е отличена в инициативата на Столична община за новите будители. За нея това е чест, но и отговорност.
„Голяма чест! Когато децата ми казват това, ми топлят душата, но това също е и голяма отговорност. Най-важното в нашата работа е, че изграждаме характерите на децата, които трябва да станат добри хора. Първите 7 г. наистина са най-важни.“
Децата от групата на г-жа Вълчева учат чрез доброта – говорят за хората със Синдром на Даун, включват се в „Маратон на добрините“, пълнят кутия с добрини около Коледа и учат как малките жестове имат голяма сила. Добрите им дела са такива, които са във възможностите на деца на техните години – да направят път на възрастен, да помогнат на по-малкото си сестриче и др.
Сред инициативите на Александрина Вълчева за в бъдеще е и „Вестник на групата“ с рубрика „Бисер на месеца“ – с най-смешните и мъдри мисли на децата. Тя вярва, че малчуганите виждат света по-чисто и по-различно, а от тях има какво да научим всички.