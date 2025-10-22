Семейство с 6 деца - 3 от които биологични, 3 осиновени от различни страни по света, при това със специални потребности. Звучи като сценарий за филм, но всъщност е истинският живот за Брайън и Кристен. Една от дъщеричките им е осиновена от България - момиченце, за което им казали, че никога няма да проходи!

Брайън и Кристен са завършили колеж за медицински сестри. Той работи като директор на гимназия и е пастор в църква, а тя менаджира специфични случаи в здравеопазването. Семейството има 3 биологични деца и осиновява 3 други, които са със специални потребности.

Грейсън, Ема Рей и Блейк са биологичните им деца

Виктория е с церебрална парализа от България

Кейти - със Синдром на Даун от Китай

Макена с рядко хромозомно заболяване от САЩ

Докато отглеждат трите си деца, техни приятели осиновяват дете от Китай. Вдъхновени от техния приемер, семейство Ууд също решава, че искат да дадат грижа и любов на такова дете. За съжаление пандемията от Covid-19 променя плановете им и отлага идването на малката Кейти, която е със Синдром на Даун, в дома им. Докато чакат обаче, се случва друго чудо.

Малката Вики от България - с церебрална парализа и без шанс за семейство

Докато чакат придвижването на случая с Кейти от Китай, чрез онлайн услуга семейството открива Виктория. Тя е от България, с церебрална парализа и без шанс да попадне в друго семейство, според думите на Кристен за lifeinbrunswickcounty.com.

Трудностите на осиновяването

"Всеки, който иска да осинови дете, трябва да е готов за много трудности, но и да прояви достатъчно сили и търпение. Но когато вземеш децата си в ръце, виждаш, че всичко си заслужава", споделя Кристен.

Вики е осиновена от семейството през 2024 г. Днес тя е на 7 г. "Бяхме толкова щастливи да я вземем в дома си и знаехме, че тя просто си е наша. Не е спряла да говори, откакто е пристигнала в Америка. Тя вече сглобява изречения и прави опити да ходи" - споделя майка й.

Крачета, фина моторика и проблеми с очите

В последните месеци със семейството Вики е на интензивна физическа терапия. Според специалистите обаче тя се нуждае от нещо по-агресивно, за да проходи. Така я включват в специални занимания с много разтягания и упражнения за мускулите на краката, за да станат те достатъчно стабилни и малката да може да стъпва уверено. За начало поставят ботокс в краката, който да подпомогне загубата на мускулна маса. Семейството е уверено, че въпреки трудностите, Вики ще проходи.

Тя работи много и върху подобряване на фината си моторика с различни терапии. Семейството й я засърчава и за да извади от речника си израза "не мога" и да подхрани решителността й. Вики има проблеми и с движението на очичките, затова работи и за тяхната координация. Едно от наистина сладките упражнения за решаване на този проблем е сипване на сметана в лъжичка. Ако успее да постави лъжицата на точното място, Вики получава доза вкусна и сладка сметана.

И трите осиновени деца на семейство Ууд в момента посещават начално училище и общуват със своите учители и приятели всеки ден.

Грейсън, Ема Рей и Блейк

Грейсън е най-големият син в семейството. Ражда малко след като майка му и баща му завършват колежа. Това е времето, в което тя точно е започнала работа в интензивно отделение като медицинска сестра. Като най-голям, той често помага в отглежданет и помощта за по-малките.



Ема Рей се ражда 2 г. след него. По думите на майка й "тя е огънят в семейството".



След двете деца Кристен дълго време не могла да зачене отново. Трудностите, които ги съпътстват по този път, поставят пред семейството въпроса за осиновяването. След 18 месеца опити се ражда Брайън.

Макена

През 2022 г. социален работник се свързва със семейството, за да им разкаже за Макена - дете с рядко хромозомно заболяване от Вирджиния, САЩ. Преди да вземат решение, Брайън и Кристен провеждат разговор с по-големите си деца, за да им разкажат за момиченцето и желанието си да я осиновят. По това време всичко, което знаят за нея, е, че няма да може да ходи или да говори и може да не живее дълго. Оказва се, че нищо от тези диагнози не е пречка за семейството, за да я осиновят. тТака в дома им се появява Макена, която тогава е на 16 месеца.

Кейти

През юли 2023 г. семейството е уведомено, че ограниченията за пътуване до Китай са отпаднали и могат да отидат и да вземат от Китай другата си дъщеричка. те чакат тази новина от 3 години. Кейти е със Синдром на Даун, към момента - на 7 г.

"Условията ѝ на живот в Китай са ужасни. Тя се учи как да бъде човек, разширява хоризонтите си" - споделя майка й.

Семейството има почти 100 000 последователи в Инстаграм. В социалните мрежи те често споделят видеа и снимки от ежедневието си - терапиите на децата, как прекарват свободното си време, емоционални моменти от деня и други.

