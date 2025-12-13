Отношенията свекърва снаха са пословични – защото са свързвани преди всичко с напрежение и липса на разбирателство. Но не и в сплотеното семейство на Катерина Евро. Обичаната актриса и снаха ѝ Ивелина имат изключително топла връзка, която не пропускат публично да демонстрират.

На всеки важен повод, Ивелина поздравява майката на любимия си мъж Александър Кадиев, отправяйки мили думи и емоционални послания.

Двете жени дори често споделят общи видеа в социалните мрежи, свидетелстващи близките им отношения и общите им начинания.

Не пропускат, разбира се, и предстоящите празници. Те се включиха в Instagram, за да споделят своето свежо и нестандартно предложение за празничния сезон - показвайки, че картофът може да бъде не само вкусно ястие, но и коледен венец.

„Коледен венец от картоф! Знаем, че от всеки базар и магазин можеш да се сдобиеш с коледна украса, но пък да направиш нещо с ръце, душа и въображение си е истинска терапия и носи голямо удовлетворение!“, написаха двете жени към забавното видео и призоваха последователите да последват примера им.

„Просто вкарайте щипка креативност и магията ще се получи“, допълват убедено те. И разкриват точната рецепта, за която са нужни:

Клечка за суши

Тел

Клонки за украса

Картоф

Панделка

И демонстрират, стъпка по стъпка, как точно се процедира.

А резултатът е наистина впечатляващ – една неочаквана и красива коледна украса.

Снимка: instagram/ivelinachoeva

Преди няколко месеца, Катерина Евро отбеляза своя 69-и рожден ден. И тогава Ивелина не пропусна да поздрави свекърва си. "Честит рожден ден, свеки! Бъди здрава, безкрайно щастлива и все така вдъхновяваща", написа младата жена в профила си в Instagram.

И още веднъж затвърди любовта и уважението, които, както по всичко изглежда, царуват в сплотеното им и задружно семейство.

Още нестандартни идеи за Коледа - вижте във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK