Коледният дух официално завладява сърцата на хората и влиза в домовете на много от българските популярни лица. Празничното настроение е налице, а вдъхновението за украса – гарантирано!

Социалните мрежи преливат от снимки на празнични елхи, като известните лица демонстрират своя уникален стил – от хаплив хумор и „втора употреба“ панделки до класическа елегантност и екстравагантни акценти. Ето как известните у нас подготвиха домовете си за празниците.

Панделки „втора употреба“

Снимка: Instagram

„Няма топки, досущ като половината мъже“, пише Ивайла, която е позната в социалните мрежи под псевдонима Евтинджоса. Винаги откровена и пряма, Ивайла отново предизвика фурор с публикацията си, в която показа своя избор за украса.

„Тази година елхата ни няма топки, досущ като половината представители на мъжкия пол И е евтинджос на евтинджосите“, пише тя.

Тя разкрива, че панделките по елхата са „втора употреба“, събирани от букети и подаръци през годините. Единственото ново е "плетеното покривало за стойката и лампата, която ще „бичи денонощно“.

Плюшени играчки по елхата на Полина Спасова

Снимка: Instagram

Полина Спасова, популярна като бившата съпруга на Благой Георгиев – Джизъса, също залага на панделките в украсата, но добави и нежен акцент – много плюшени играчки. Тя споделя красиви кадри на коледното си дърво, пред което позира и детето й. За да запази личния му живот, Полина скрива очите на дъщеричката си с емотиконки сърчица.

Синята роза на Йоана от „Ергенът“

Снимка: Instagram

Влюбените Йоана и Мартин, познати от последния сезон на „Ергенът“, също вече имат украсена елха. Йоана сама избира как да декорира коледното дърво в дома им и залага на златно и синьо. Най-интересният елемент е върхът: вместо традиционна звезда или ангел, елхата им е увенчана със синя роза, която Йоана обясни като "съвсем нормален завършек на украсата".

Ивелина Чоева залага на топли и земни цветове

Моделът Ивелина Чоева демонстрира класа и стил със своята украса за Коледа. В кратка история в Instagram тя показа елхата в дома си, която е издържана в класическа зимна палитра – бели и зелени топки, съчетани с ефектни сини лампички.

Първата семейна Коледа за Валери Йорданова

Инфлуенсърката Валери Йорданова подготвя дома си за празниците малко преди да тръгне отново на път с мъжа си и сина си. Тримата ще прекарат първата семейна Коледа с Алекс. Тя споделя, че е нетърпелива за семейни приключения.

„Преди да тръгнем на път украсихме вкъщи“, пише тя.

Какво споделят Теа Минкова и Наум Шопов за Коледа - вижте във видеото тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK