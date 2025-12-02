Коледа наближава, а с предстоящите празници идва и огромното вълнение! Радостно настроение, уют, изненади и прекрасни коледни базари, за които ви разказваме. Ако се чудите какво да посетите през месец декември, Враца е перфектното място за вас! От Никулденски базар с над 130 шарана до впечатляващо коледарско шествие с над 200 коледари. И какво още? Прочетете надолу, за да разберете.

Над 130 шарана, закупени от гражданите за благотворителна дейност

Радосвета Крумова – главен експерт "Култура" в Община Враца, сподели пред Ladyzone, че тази година са подготвили нещо изключително – Никулденски базар, разположен на площад „Христо Ботев“. Изложба с над 130 шарана, които са закупени лично от гражданите на града с благотворителна цел.

„Празниците, които ние правим, ги правим заедно!“, категорична е г-жа Крумова.

Различното в декемврийската програма на базарите във Враца е, че те подготвят концерти с изпълнители, които отново са избрани лично от гражданите. Хората там са сплотени и споделени, а когато празниците настъпят – това си личи още повече.

Тази година част от гостите на града са музикалните изпълнители Дара Екимова и групата „Молец“, които определено ще повдигнат коледния дух на публиката.

Концерти, изложби, печене на хляб – уют, който ще топли през цялата година

Денят на хляба – 20 декември

„Освен изложбите и впечатляващите концерти, във Враца празнуват и Денят на хляба! Заедно с „Къщата на хляба“ в Копривщица всички, които желаят, могат да си направят своята питка Боговица – на място и под наблюдението на специалисти от Къщата на хляба. После, разбира се, могат да си я вземат за вкъщи“, разказва още Радосвета Крумова.

От малки до големи – коледари превръщат Враца в приказка

Освен музиката, светлините и красотата на града, магията продължава да вълнува жители и гости на града с забележително коледарско шествие – над 200 коледари ще наричат за берекет и здраве.

Всяко кътче от коледните базари разказва различна история, а коледният дух вече раздвижва въздуха. Ladyzone ви пожелава чудеса, споделеност и светлина за Коледа!

