Певицата Дара Екимова гостува тази събота (22 ноември) от 17:00 ч. по bTV в студиото на „Животът по действителен случай“. Зрителите ще разберат къде и как се създава бъдещият албум на изпълнителката и кой е замесен в реализацията на песните.

Ще чуем и кой е мъжът, който владее сърцето ѝ в последната година, и защо първото „Обичам те!“ е дошло дълго време след тяхното запознанство.

Дара ще разкаже за тежките периоди, през които е преминала – битката със затормозяващо хранително разстройство и атаките на жена психопат, която заплашвала певицата със смърт.

Дъщерята на покойния Дими от група „Сленг“ ще сподели как поддържа живи малкото спомени, които има от своя баща, и какви са отношенията с майка ѝ – пиар експертът Ива Екимова.

В рубрика „Моето ново Аз“ зрителите на bTV ще проследят историята на една дама, понесла цялата жестокост на живота и на най-близкия си човек. Как завършва една тежка битка с алкохола и какви са жертвите след нея? А лекарите ще направят всичко по силите си, за да върнат увереността и сиянието на лицето на Лора.

В рубриката „Топ 10“ Филип Буков ще представи българите, за които се говори и извън България. Те впечатлиха света със своите постижения и без преувеличение подлудиха милиони хора на всички континенти.

Не пропускайте „Животът по действителен случай“ – в събота (22 ноември) от 17:00 ч. само по bTV!

Вижте повече за Дара Екимова в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK