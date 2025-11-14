Йоана Илиева, която много хора познават като бившата и настояща приятелка на Мартин Елвиса, демонстрира безупречен вкус в подготовката за Коледа. Инфлуенсърката показа как украсява празничната си елха, като един детайл не остана незабелязан.

Младата дама, която наскоро официално обяви, че е дала втори шанс на връзката си с Мартин, внася блясък и лукс в дома си, макар и с малко противоречия по отношение на концепцията.

„Исках черна елха... но ме спряха“

В свое видео в Instagram, Йоана разкри детайлите около коледната украса. В тон с празничното настроение, кадрите са озвучени с класическия коледен хит Rockin' Around The Christmas Tree. Тази година тя е заложила на класическа, но изключително луксозна концепция в синьо и златно. Тя обаче не скри, че е имала по-нестандартни идеи, които са били „спрени“ – намек, че нейният настоящ приятел, Мартин, е имал думата.

Защо синя роза?

Самият процес на подредба е изпълнен с приказни елементи – корони, карети и елени, но най-голямо внимание привлича върхът на елхата.

„За връх имаме синя роза. А защо точно роза... вие вече знаете защо“, споделя Йоана.

Посланието е ясно – розата е символът на предаването „Ергенът“, а синият цвят кореспондира с избраната тема на украсата.

След като елхата е готова, остава най-приятната част. „Време е да редим подаръците под елхата. На мен ми е празнично от сега“, завършва Йоана.

От драма в Шри Ланка до любов у дома

20-годишната Йоана Илиева, която учи дигитален маркетинг, влезе в предаването „Ергенът“ изненадващо за самия ерген – Мартин Николов, с когото е имала предишна връзка. Тя призна, че не го е забравила и иска да се бори за любовта му. Влизането й предизвика огромен скандал сред останалите участнички. Въпреки желанието й да си го върне, Мартин я изпрати да си тръгне още на първата церемония на розата. Няколко месеца след края на предаването обаче, животът отново събра старата двойка. Мартин и Йоана обявиха, че са отново заедно, давайки си втори шанс. Мартин призна, че никога не е успял да я забрави.

Ето какво ни сподели Мартин Елвиса, след като напусна романтичното предаване:

