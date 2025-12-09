Коледните празници наближават с пълна сила – и ако все още не сме, крайно време е да направим своята декорация у дома. Но вместо да харчим пари за поредната скъпа украса, тази година може да направим своя собствена. Нещо, което ще ни донесе не само удоволствие, но и ще ни спести средства.

Нужно е просто да приложим няколко хитри идеи тип „направи си сам“. И да бъдем креативни, използвайки това, което вече притежаваме. А има и още един бонус - колкото по-малко купуваме, толкова по-малко ще трябва да прибираме след края на празничната еуфория.

И в крайна сметка, никога не трябва да забравяме, че празниците не са за покупки - те са спомените, които създаваме с важните за нас хора.

Вдъхновение от природата

Нищо не улавя духа на зимата така, както аромата на пресни борови клонки. Вместо купешки изкуствен гирлянд - който е обемен, скъп и труден за съхранение, може да се възползваме от природата. Нужно е просто да отрежем няколко клончета от бор или ела и да ги поставим въз ваза с вода. След което да добавим червени боровинки или жълъди – и ще имаме естествено ароматизирана празнична аранжировка за масата.

От борови клонки може да направим и за венец – с помощта на тънка тел и здрава връв.

Снимка: iStock

Нов живот за старите вази и буркани

Вероятно всеки има в дома си неизползвани буркани и вази, скрити в дъното на някой шкаф. Този сезон те могат да влязат в употреба – като поставим в тях лампички или чаени свещи и ги групираме върху плотовете или рафтовете. Вечер те излъчват меко, топло сияние, което създава уютна атмосфера.

За допълнителен зимен чар, може да декорираме бурканите в „мразовита“ украса. Начинът - нанасяме тънък слой лепило, овалваме ги в английска сол и завършваме с прозрачен лак, за да издържат по-дълго. И малката зимна приказка вече е у дома.

Снимка: iStock

Гирлянди от хартия

За забавна и супер лесна празнична декорация. За целта може да използваме почти всичко, което вече имаме под ръка - стари списания, остатъци от опаковъчна хартия, картички от миналата година.

За да я направим, просто нарязваме хартията на равни ленти, огъваме всяка в кръг и я закрепваме с тиксо или малко лепило. Добавяте кръгове един до друг – до желаната дължина.

Резенчета портокал

Сушени резенчета портокал добавят естествена нотка цвят към празничната декорация, независимо дали ги нанизваме на панделка за семпла гирлянда или ги окачваме индивидуално на елхата.

Нужно е единствено да нарежем портокалите на равни кръгчета, да ги подсушим и да ги наредим в тавичка за печене. Печем на ниска температура за 4–6 часа, като ги обръщаме на всеки час, докато напълно изсъхнат. След като изстинат, пробиваме малка дупка близо до кората на всяко кръгче и го нанизваме на канап.

Още идеи как да направим най-хубавата коледна украса вкъщи - във видеото:

