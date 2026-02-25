Сукулентите са известни като растения, които не изискват особени грижи – тъй като могат да издържат на по-продължителни периоди на суша.

Прекалено честото поливане може да доведе до меки листа и загниване на корените. Но пък твърде рядкото кара листата да покафенеят и да се сбръчкват. Как обаче да постигнем перфектния баланс – който ще гарантира, че тези растения ще бъдат „щастливи“.

Колко често да поливаме сукуленти

Това зависи от няколко фактора – вида на сукулента, условията на околната среда, размера на съда.

Като общо правило, може да поливаме веднъж на 10 до 14 дни. Като периодично може да правим проверка на почвата – като вкараме дървена клечка до дъното на саксията. Ако клечката излезе чиста, без пръст, прилепнала по нея, растението вероятно е сухо и може да се нуждае от вода.

Фактори, които трябва да имаме предвид

Почва

Различните видове задържат вода по различен начин. Обикновено сукулентите се нуждаят от добре дренирана почва.

Влажност и температура

Колкото по-топло и сухо е, толкова по-бързо влагата се изпарява и се налага по-често поливане. А през по-хладните месеци на есента и зимата – съответно по-малко.

Размер на саксията

Субстратът действа като гъба – абсорбира влага и я прави достъпна за растението. Колкото по-голям е съдът, толкова повече субстрат има, който задържа повече влага и поливането се налага по-рядко.

Слънчева светлина

Сукулентите, изложени на повече слънце, се нуждаят от повече вода. Това е и причината хората да поливат сукулентите си малко повече през пролетта и лятото, когато дните са по-дълги, в сравнение с есента и зимата.

Как да поливаме сукуленти

Има три основни начина:

Поливане отдолу - чрез поставяне на саксията в плитка чиния с вода за около 10 минути. След това е добре да извадим растението, да го отцедим и го върнете на мястото му.

- чрез поставяне на саксията в плитка чиния с вода за около 10 минути. След това е добре да извадим растението, да го отцедим и го върнете на мястото му. Поливане отгоре - Много хора предпочитат да поливат отгоре, като добавят вода върху почвата и я оставят да достигне корените. Старайте се в такъв случай да не намокряте листата на растението.

- Много хора предпочитат да поливат отгоре, като добавят вода върху почвата и я оставят да достигне корените. Старайте се в такъв случай да не намокряте листата на растението. Потапяне - поставяме саксията в мивка и я напълваме до горния ръб на съда. Оставяме така няколко минути.

