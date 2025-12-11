Преходът между две календарни години неизбежно е време на равносметка - в което поглеждаме назад към изминалите месеци и обобщаваме най-интересното и значимото. Или пък гледаме смело напред и задаваме нови тенденции – за книги, филми, а дори и за цветя и растения.

И ако сме любители на растенията, ще е любопитно да изберем, че вече е ясно кое е растението и цветето за 2026. Те са не само е красиви и впечатляващо, но и непретенциозни и носещи добър късмет.

Растението на 2026 г.

Тази година честта се пада на водната пахира (Pachira aquatica), наричана още дърво на парите.

Според редица вярвания, някои растения привличат повече благополучие от други - а дървото на парите се нарежда на върха в това отношение. С дълбоки корени в източноазиатските културни традиции, то е символ на късмет, просперитет и хармония. Във фън шуй се смята, че привлича положителна енергия, а петделните му листа представляват петте елемента на баланса:

Дърво: растеж, жизненост, творчество, ново начало

растеж, жизненост, творчество, ново начало Огън: страст, енергия, видимост, трансформация

страст, енергия, видимост, трансформация Земя: стабилност, заземяване, подхранване, баланс

стабилност, заземяване, подхранване, баланс Метал: яснота, фокус, прецизност, организация

яснота, фокус, прецизност, организация Вода: поток, изобилие, интуиция, спокойствие

Снимка: iStock

Защо точно водната пахира

Защото е символ на надежда и вярата, че добри неща предстоят занапред. Хората копнеят за сигурност и благополучие, а дървото на парите предлага и двете - което го прави смислен избор за предстоящата година.

Освен това растението е изключително универсално, непретенциозно и се вписва във всякакви интериорни стилове, подходящо е както за начинаещи, така и за опитни любители на растенията.

Съвети за отглеждане

Вирее най-добре на силна, непряка светлина, при температура от 16–24 градуса. Полива се само тогава, когато почвата изсъхне. Използва се добре дренираща почвена смес, която позволява на водата да преминава през почвата, съветват от специализирания сайт 1-800-Flowers.

Цветето за 2026 г.

Освен растение, вече е ясен и изборът на цвете на годината. Това е делфиниумът,, познат у нас още като Ралица. Със своите стройни стъбла и хладни сини и лавандулови тонове, цветето привлича вниманието – както и с вертикалната си форма, която придава височина, драматичност и почти скулптурно усещане.

Делфиниумът е чудесен за цветни аранжировки — носи контраст със смелите си нюанси и уникалната форма. И подобно на дървото на парите, носи символика, свързана с оптимизъм и движение напред.

Снимка: iStock

