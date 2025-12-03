Норфолкият бор (Araucaria heterophylla) е екзотично бижу за всяка светла градина или интериор. Произхождащо от австралийския остров Норфолк, Австралия, растението се характеризира с лесна поддръжка и отлична адаптивност. Този иглолистен вид внася елегантност и отличителен щрих в пространствата - както на открито, така и на закрито.

Въпреки името си, растението не е не е истински бор. Често се отглежда като стайно растение в по-хладните региони.

Отглеждан в саксия, Норфолкския бор може да достигне до 2.5 м височина, а на открито – до цели 6 метра. Независимо дали се отглежда вътре или навън, растението се нуждае от много светлина, за да оцелее.

И предвид, че е непретенциозно и може да се отглежда при почти всякакви условия, то си е спечелило прозвището „живa коледнa елха“. На много места по света се украсява по време на празниците – и успява да създаде истинска празнична атмосфера.

Често след празниците дръвчето се изхвърля, но всъщност, то лесно може да се отглежда като дълготрайно стайно растение или да се засади навън през пролетта, когато времето се стопли.

Грижи за норфолкския бор

Основните изисквания за отглеждането му като саксийно цвете са сравнително прости:

Засажда се на място, огряно от пряка слънчева светлина

на място, огряно от пряка слънчева светлина Почвата трябва да е добре дренирана и песъчлива

трябва да е добре дренирана и песъчлива Температурата , на която вирее е над два градуса

, на която вирее е над два градуса Полива се на всеки две седмици при отглеждане на закрито

на всеки две седмици при отглеждане на закрито Тори се през пролетта и лятото с разреден течен тор

през пролетта и лятото с разреден течен тор Пресажда се през пролетта

през пролетта Подрязване – нужно е да се премахват само изсъхналите долни клони. Не се препоръчва подрязване на върха.

Трябва да се има предвид, че растението е уязвимо към листни въшки и други вредители. При преполиване може да развие гъбично заболяване, което причинява покафеняване и загиване на цели участъци.

Норфолкският бор се чувства добре в помещение с високи тавани – офиси, антрета или просторен хол с висок таван. И спокойно може да замени традиционното коледно дръвче – естествено или изкуствено. А след сваляна не празничната украса, и при добри грижи, може да стане част от коледната декорация и през следващата година.

