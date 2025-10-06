Мъж иска пари от жена, защото е прекарал цял уикенд с нея. Тя не покрила всичките си сметки на местата, които са посетили с въпросния мъж.

Жена споделя любовната си история в популярно онлайн платформа Reddit, търсейки съвет след неочаквано текстово съобщение от мъж, с когото е прекарала три дни. Поканата за уикенд среща в петък вечерта се превръща в тридневен маратон от излизания, като мъжът покрива повечето разходи, съобщава People.

Няколко дни след въпросните почивни дни, жената се събужда със съобщение, в което разходите й за тези дни са описани в детайли.

„Добро утро. Надявам се да си прекарала забавен уикенд. Общата сума от почивните дни беше 212 долара, твоята половина възлиза на 106 долара, минус каквото ти покри в едно от заведенията. Изпрати ми ги, в която платформа ти е удобно“, това гласи текстът.

Жената обяснява, че въпреки че той е покрил повечето сметки, тя също е платила 70 долара в един бар и 40 долара за паркинг в центъра на града – общо около същата сума, която той й иска обратно. Тя отбелязва, че по време на уикенда никога не са договаряли да си делят разходите. Тя също така посочва, че той е настоявал да отидат на „следващо място“, когато приключват вечерята си.

Граници и отхвърляне

В допълнение към неочакваната сметка, жената споделя и за неудобни моменти през уикенда, които според нея са свързани с искането за пари.

Тя разказва, че в неделя вечер той я е поканил у тях да гледат филм и е предложил да пренощува, но тя е отказала. По-късно същата седмица той отново е предложил да остане за през нощта, но тя е приела само поканата за филм.

„Докато гледахме филма, той ме целуна, почувствах се неудобно, тъй като изглеждаше, че иска да направи нещо повече, и си тръгнах“, разказва тя. Дамата е категорична, че преди да отиде у него, е поставила ясна граница, че нищо няма да се случи.

„Това, че ме молиш да преспя, изглежда, че искаш нещо, което аз не искам в момента“, обяснява му тя.

Искане на пари пет дни след нейното напускане

Жената споделя, че времето, в което е дошло съобщението, я е накарало да се почувства, че той е „засегнат“ от това, че е отхвърлила опитите му да я свали.

„Никога не сме се съгласявали да си делим сметката“, пише тя.

Тя признава, че не е възнамерявала да си иска парите обратно, защото смята, че не е редно, но сега се чуди дали не е трябвало да изпрати своята половина.

Коментаторите в Reddit са единодушни, че поведението на мъжа е „червен флаг“. Един потребител отбелязва, че ако парите са били проблем, той е трябвало да бъде открит и да предложи тя да покрие следващата среща.

„Честно казано, ако не сте се уговорили предварително да си делите разходите, е доста грубо той да ти го натяква след факта“, гласи друг от коментарите.

