Още малко и ще се потопим напълно в коледните празнични дни. Това е времето, което ще прекараме със своето семейството и най-близките приятели – заобиколени от красиви украси, светлини и вкусна храна. И защо не и от коледен кактус в пълен цъфтеж.

Да накараме празничният кактус да цъфне в точното време – навръх Коледа, изисква малко усилия. Но в никакъв случай не е сложна задача, ако знаем как да направим това. За целта е достатъчно да следваме съветите на експертите, които да гарантират, че коледния кактус ще цъфне точно по график.

Защо времето е важно за коледния цъфтеж

Коледните кактуси са чаровни сукуленти, които осигуряват интересна листна маса през цялата година и които избухват в красиви розови цветове около зимните празници.

На растението е необходимо време – за да натрупа бавно енергия, чрез която да „произведе“ красив, но краткотраен цъфтеж.

И при положение, че го отглеждаме на закрито, от нас зависи да осигурим правилните условия в точното време.

Снимка: iStock

Как да стимулираме цъфтежа

Постигането на навременен цъфтеж не е нещо, за което да се мисли чак когато празниците наближат. Подготовката започва много по-рано. Коледният кактус се нуждае от период на студ, за да се имитират сезонните промени в естествената му среда. Температурата играе много важна роля.

Можете да накараме растението да цъфне, като ги поставим в хладно помещение – с температури между 13 и 16 °C, за 12 часа тъмнина и за около две-четири седмици през есента.

Още едно важно условие за добър цъфтеж е да има достатъчно светлина целогодишно. Не се нуждае от директно слънце, но се нуждае от ярка светлина. Поставянето на прозорец със западно изложение, например, е идеален вариант.

Важно е също да цъфти равномерно. Ето защо при поливане е нужно да завъртим саксията с една четвърт оборот, за да цъфти от всички страни – а не само от страната към прозореца.

Снимка: iStock

Как да удължим периода на цъфтеж

Просто поставяме коледния кактус в най-хладната стая в дома.

Необходимо е и да се поддържа постоянна влажност, но без почвата да е „подгизнала“.

Грижи след прецъфтяване

Коледният кактус цъфти за кратко и след това „презарежда“. Поддържането на правилни грижи в този период гарантира, че ще е здрави и готово за следващия празничен сезон. А когато цветовете увехнат, трябва задължително да се откъснат.

Идеи как да освежим коледната укараса - във видеото:

