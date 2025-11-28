Когато студено, мрачно и вали дъжд или сняг, а слънцето се скрива още в три следобед, радиаторът изглежда като наш „най-добър приятел“. Осигурява топлина и уют – но и често го използваме за сушене на пране. Без дълго чакане, без допълнителен разход на електричество - само няколко часа и всичко е сухо и готово за употреба.

Но този ежедневен, „зимен“ навик крие една неочаквана заплаха, за която вероятно не си даваме сметка. Сушенето на мокри дрехи върху радиатора води до повишена влажност, развитие на мухъл и опасни спори във въздуха - реалност, потвърдена от експерти. Която може сериозно да застраши здравето ни.

Идеално условие за развитие на мухъл

Поставено директно върху радиатора, мокрото пране започва да изпарява съдържащата се в него вода директно в стаята. Макар процесът да не се вижда с просто око, влагата, която се отделя, е изключително висока – особено в малки, затворени помещения без добра вентилация. Експертите предупреждават, че влажността в помещението може да се повиши до 30% – идеално условие за развитие на домашен мухъл.

Най-често се развиват гъбичките Aspergillus fumigatus, които са и сред най-широко разпространените в домакинствата по света. Те отделят в топла и влажна среда микроскопични спори, които след това вдишваме. При здрави хора може да не предизвикат сериозни проблеми, но при хора с отслабена имунна система, астматици, хронично болни или възрастни могат да доведат до сериозни белодробни инфекции.

Снимка: iStock

Какво всъщност се случва

Радиаторът е създаден да отоплява помещение, но не и да служи за сушилня. Когато поставяме мокри дрехи върху него, блокираме циркулацията на топъл въздух, а влагата от прането се превръща в фина пара, която се отлага по стените, прозорците, зад мебелите – там, където въздушният поток е най-слаб. Това бързо създава условия за развитие на скрит мухъл, който често се открива едва когато започне да мирише или стане видим.

Освен здравословни рискове, мухълът причинява и дълготрайни щети на дома – от лющеща се боя, тъмни петна, повредена мазилка до трайно увреждане на дървени мебели.

Добрата практика за сушене на пране през зимата

Експертите препоръчват няколко варианта според възможностите:

Използване на сушилня - съвременните модели са енергоспестяващи и осигуряват бързо и безопасно сушене, без повишаване на влажността.

- съвременните модели са енергоспестяващи и осигуряват бързо и безопасно сушене, без повишаване на влажността. Сушилник , но в добре вентилирано помещение - това означава редовно отваряне на прозорци, създаване на течение и използване на влагоуловители.

, но в добре вентилирано помещение - това означава редовно отваряне на прозорци, създаване на течение и използване на влагоуловители. Класическият простор - на балкона или в двора.

И в крайна сметка, радиаторът трябва да остане предназначен за това, което е – топъл помощник през зимата, а не място за развъждане на мухъл и импровизирана сушилня. Затова следващия път, когато се изкушим да хвърлите мокрите кърпи върху него, добре е да се замислим - дали наистина искаме да „вдишаме“ това, което току-що окачихме.

Кой е перилният препарат, предпочитан от българите - гледайте анкетата във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK