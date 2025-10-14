Много хора прибират саксиите от балкона през есента, смятайки, че сезонът на цветята и растенията е приключил. Но именно сега той може да се превърне в един още по-уханен и красив оазис. Ето кои са растенията, които не само ще оцелеят навън през есента, но и ще внесат неповторимо усещане за цвят и живот.

Цъфтящите красавици на есента

Хризантемите са безспорната кралица на сезона – обичат прохладата, цъфтят щедро и създават настроение с топлите си цветове. Изберете светло място, но защитено от вятър, и ще ви радват до късна есен.

Цикламата е нежна, но издръжлива – обича хладното време и сенчестите балкони. Цветовете ѝ в розово, бяло и лилаво носят свежест и женственост. Идеалната температура за нея е между 10 и 15 градуса.

Снимка: iStock

Вербена, петунии и кампанула също могат да оцелеят до първите слани, стига да ги подхранвате умерено и да не ги преполивате. Вербената обича светлината, а кампанулата ще цъфти до първите студове, стига да й осигурите достатъчно слънчева светлина и умерено поливане.

Подправките на есенния балкон

Разбира се, че и подправките могат да преживеят есента – дори да се чувстват отлично на балкона, ако им осигурите защита от силен вятър и нощен студ. Ето кои са най-подходящите:

Мента – расте буйно и свежо дори при по-ниски температури. Поливайте умерено и я подрязвайте леко, за да се сгъсти.

– расте буйно и свежо дори при по-ниски температури. Поливайте умерено и я подрязвайте леко, за да се сгъсти. Мащерка – устойчива и ароматна, дори когато температурите паднат под 10 градуса. Обича слънце и суха почва.

– устойчива и ароматна, дори когато температурите паднат под 10 градуса. Обича слънце и суха почва. Магданоз – оцелява чудесно през есента и дори през зимата, ако е защитен от студен вятър.

– оцелява чудесно през есента и дори през зимата, ако е защитен от студен вятър. Розмарин – перфектен за южен балкон. Може да издържи на хлад, стига да не е изложен на постоянен дъжд.

– перфектен за южен балкон. Може да издържи на хлад, стига да не е изложен на постоянен дъжд. Салвия (градински чай) – декоративен и полезен, с леко сребрист цвят и лечебен аромат.

(градински чай) – декоративен и полезен, с леко сребрист цвят и лечебен аромат. Копър и кориандър – засяти в края на лятото, могат да се ползват свежи чак до късна есен.

Лавандулата също ще оцелее на балкона през есента. Тя обича слънцето и по-суха почва, така че е добре да не я поливате често.

Снимка: iStock

Бръшлянът и чемширът също ще красят външното пространство на апартамента, като са устойчиви на вятър и дъжд.

Практични съвети за есенно отглеждане на растенията

Преместете саксиите към стената или под навес – така ще ги предпазите от силен дъжд и вятър.

Намалете поливането, защото растенията растат по-бавно, но пазете почвата леко влажна.

Покрийте почвата с мулч или кори, за да запазите топлината.

Редовно почиствайте сухите листа – така ще избегнете плесен и ще поддържате свеж вид.



Вижте във видеото как се отглеждат цветя в епруветка:

