Есента е време да подготвим градината за красотата, която ще ни посрещне напролет. Природата се подготвя да „заспи“, но условията за засаждане са идеални за много от любимите ни цветя, защото почвата все още е топла, а влагата в нея – стабилна, което подпомага по-лесното и бързо вкореняване. Ето кои цветя е най-подходящо да засадите през октомври и защо именно сега е моментът да го направите.

Кокичета – предвестници на пролетта

Почвата за тях трябва да е лека и не много глинеста, защото в противен случай луковиците ще загният. Избирайте по-големи луковици, ако имате възможност, за да са по-здрави растенията. Засяването трябва да става като дълбочината трябва да е 2-3 пъти по-голяма от височината – около 5-10 см. Важно е да се засадят, когато температурите не са вече толкова високи – около 10 градуса, за да не поникнат и измръзнат по време на студовете.

Лалета, нарциси, зюмбюли – за да им се радвате през пролетта

През октомври е добре да засадите нарцисите, лалетата и зюмбюлите. По-хладната почва ще им помогне да се вкоренят по-лесно и да образуват здрави корени, преди да е настъпила зимата и студовете. Луковиците се засаждат със заострената част нагоре, като принципът за дълбочината е тя да е поне 2 пъти размера на луковицата. Полейте леко с вода и ако времето е дъждовно, а почвата влажна, няма нужда от повече поливане.

Рози – красавиците в градината

Много хора смятат, че розите се садят напролет, но опитните градинари знаят, че есента е още по-подходящото време. През октомври почвата е топла, а влагата – стабилна, което помага на корените да се вкоренят дълбоко преди студа. Засадете ги и полейте обилно, за да се уплътни почвата. Добре е те да са на слънчево и проветриво място, а почвата да е добре дренирана и да не задържа вода. Важна стъпка след засаждането е да мулчирате, за да предпазите корените от измръзване. Може да използвате слама, дървесни стърготини или листа.

Иглики и минзухари – първите цветя в градината

За игликата октомври е изключително подходящ месец за засаждане. Изберете влажна почва и полусенчесто място в двора. Не се нуждаят от особени грижи, затова са толкова предпочитани. Когато ги засаждате, най-добре работете с ръкавици, защото съдържат отровни вещества. Минзухарите пък обичат слънчеви места и добре дренирана почва. Изберете подходящо място и засадете луковиците. След засаждане се поливат добре.

Хризантеми - устойчиви и непретенциозни

Хризантемите са универсални и много устойчиви цветя в градината. Хубавото е, че те могат да се пресаждат и когато са в цъфтеж. След засяване трябва да се полеят обилно, така че водата да проникне в дълбочина. Поливайте цветята на няколко дни, докато свикнат с новите условия. За да подпомогнете вкореняването, е добре да отрежете цветовете на растението, за да не губи енергия в поддържането им.

