Обществените тоалетни, през които преминават стотици хора на ден, крият рискове, когато стане дума за здравето. Дали наистина микробите остават по седалките и можете ли да се заразите с болести при употребата на обществена тоалетна? Мит или истина – прочетете надолу, за да разберете.

Първоначалното усещане при влизане в обществена тоалетна често е неприятно. Мнозина избягват директния контакт, отварят вратата с лакът, пускат водата с крак, покриват седалката с тоалетна хартия или дори се опитват да използват тоалетната, без да докосват нищо. Всичко това като защитна мярка срещу заразяването с болести и различни инфекции. Но наистина ли има риск да се заразите с нещо само от допир със седалката? Или всичките тези предпазни ритуали са по-скоро навици, отколкото реална защита?

Какво е почти сигурно, че НЯМА да хванете

„Теоретично е възможно да се заразите, но рискът е изключително нисък“, казва проф. Джил Робъртс, специалист по микробиология в Университета на Южна Флорида.

Нека разгледаме заразяването с полово предавани болести (ППБ). Повечето вируси и бактерии, причиняващи инфекции като гонорея и хламидия, не могат да оцелеят дълго извън тялото, особено върху студена и твърда повърхност като тоалетна седалка. За да се предаде заразата, трябва да има директен контакт между гениталиите и телесни течности. Това означава, че шансът да се заразите чрез тоалетна седалка е практически нулев. „Ако ППБ можеха лесно да се предават чрез седалките, щяхме да наблюдаваме случаи във всички възрастови групи, включително при хора с неактивен сексуален живот. Дори инфекция на пикочните пътища не е възможно да се хване по този начин“, отбелязва Робъртс.

Но с какво е възможно да се заразите?

Както винаги, от правилото има изключение. Например вирусът HPV, който причинява генитални брадавици, може да оцелее до седмица върху повърхности. Това се дължи на устойчивата му протеинова обвивка, казва проф. Карън Дюс от Университета „Туро“ в Невада. Този вирус е особено труден за унищожаване – обикновените дезинфектанти не му действат; необходими са поне 10% разтвор на белина.

Но за да се заразите с HPV, кожната бариера в гениталната област трябва да е нарушена – например чрез раничка или възпаление. Освен това, предаването на вируса най-често става при сексуален контакт, а не чрез допир до тоалетна седалка.

Съществува и теоретичен риск от генитален херпес, ако човекът, който е бил в тоалетната преди вас, е имал активно възпаление, но все пак това е малко вероятно.

Снимка: istockphoto.com

Как да се предпазим?

Много хора използват тоалетна хартия или специални покрития за седалка, за да се защитят от микробите. Според проучване на YouGov от 2023 г., около 63% от американците сядат на обществена тоалетна, но половината от тях първо покриват седалката. Около 20% пък предпочитат да клекнат.

Но подобни мерки невинаги са ефективни. Хартията не може да спре всички микроскопични патогени, които лесно преминават през нея. Отделно, клякането над седалката може да има неблагоприятен ефект върху здравето, особено при жените.

„Когато жените клякат, докато уринират, напрягат мускулите на тазовото дъно и таза“, обяснява Стефани Бобингер, експерт от Медицинския център на Университета в Охайо. Това затруднява изпразването на пикочния мехур, което може да доведе до задържане на урина и дори до развитие на инфекция.

Къде се крие реалният риск?

Истинската опасност в тоалетната не е в досега между кожата и седалката. Повече микроби се предават чрез ръцете, особено ако не се измиват добре след ползване на тоалетната. Докосването на вратата, чешмата или други повърхности след това може да пренесе бактерии към лицето или устата.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK