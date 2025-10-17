Когато времето стане студено, нашият дом се превръща в нашата крепост, където прекарваме по-голямата част от свободното си време. Целта е той да е безопасен, топъл и уютен и в същото време да постигнем по-нисък разход за отопление. Какво е добре да направим преди всички отоплителни системи вкъщи да заработят на пълни обороти – ето кратко ръководство:

Безопасността на първо място

Независимо дали се отоплявате на ТЕЦ, с климатици, радиатори, подово отопление или твърдо гориво, извикайте техник, който да прегледа, диагностицира и профилактира всички системи, отговорни за топлината през зимата. Ако имате комин – почистете го. Радиаторите трябва да бъдат обезвъздушени, а климатиците – почистени. Това ще гарантира не само безопасността, но и оптималното използване на уредите за отопление, както и по-ниските сметки.

Почистете радиаторите

Ако в дома ви има радиатори, те трябва да бъдат почистени. Това не е само козметична дейност, а влияе пряко на топлината, сметките и здравето, осигурявайки по-добър топлообмен и по-ниска консумация. Освен това въздухът у дома ще бъде по-чист и свеж. За целта използвайте тънък накрайник на прахосмукачка, с който да минете между ламелите. Прави се отгоре надолу. След това забършете с мека микрофибърна кърпа и неагресивен препарат или вода. Важно е, докато правите това, радиаторът да бъде изключен и студен.

Снимка: iStock

 

Проверете уплътненията

Уплътненията на прозорците и вратите често се износват. От там могат да дойдат сериозни загуби на топлина. Консумативите не са скъпи, затова е добре преди началото на отоплителния сезон да проверите дали няма износени такива, които да бъдат подменени своевременно.

Дограмата – как да я настроим в зимен режим

Повечето съвременни видове дограма имат т.нар. зимен и летен режим. При летния режим натискът от крилото към рамката е по-малък, за да има по-добра циркулация на въздух, докато през зимата е точно обратното – по-големият натиск осигурява по-добра изолация и задържане на топлината. Как да разберете дали вашите прозорци имат различни режими – погледнете дали имат кръгли винтове отстрани на крилото, които да се въртят с шестоъгълен ключ. Ако да, то ги завъртете на 90 градуса в една то двете посоки. Важно е да направите това с всички винтове, за да могат прозорците да се уплътнят. Ако не се ориентирате – обърнете се към производителя или техническо лице, което монтира дограма.

Снимка: iStock

Как да проветряваме правилно и ефективно във влажно време

Текстилът – как ни помага за постигане на повече уют и топлина

Позиционирането на килим пред дивана, спалнята и на пода пред мивката в банята, може да осигури необходимия комфорт за краката ни през зимата. Ако през лятото предпочитате да сте без килими, то през есенния и зимния сезон те са за предпочитане – повишават комфорта и намаляват усещането за студен под. Важно е да поставите пердетата така че да не пречат на топлообмена – не ги слагайте пред радиатори и отоплителни уреди, не само защото не е безопасно, но и ще попречат за ефективното отопление на дома.

Малки трикове за повече топлина у дома през студените месеци:

  • Използвайте остатъчната топлина на електрическите уреди, като например тази на фурната – когато я изключите, оставете вратата отворена, за да използвате вече произведената топлина, без допълнителни разходи
  • Сложете отразявашо топлоизолационно фолио зад радиаторите – то ще върне топлината обратно в стаята
  • Затваряйте вратите на стаите, които не използвате – не е нужно да отоплявате навсякъде
  • Не изключвайте отоплителните системи, когато сте на работа през деня – достатъчно е да намалите градусите, което ще спести осезаемо от сметките, докато пълното изключване след това изисква консумацията на много повече енергия след пускане
Как да затоплим банята през студените месеци без отопление

