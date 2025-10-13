С настъпването на есента въздухът навън става влажен, а дните – по-студени. Много хора избягват да отварят прозорците, за да не „вкарат влага“ вкъщи, а и защото у дома става студено. Всички знаем обаче, че липсата на проветряване води до застоял и тежък въздух в помещенията, както и мухъл. Дори и при влажно време проветряването на жилището е задължително. Ето как да го направите правилно.

Кратко, но ефективно

Когато времето е влажно и студено, е важно да не проветряваме дълго. По-добрата стратегия е да отваряте вратите и прозорците няколко пъти на ден за по 5 минути, отколкото веднъж за 20 например. Ако все пак искате да направите ударно проветряване, защото цял ден не сте били у дома, то отворете прозорците във всички стаи за 5 минути, така че да се създаде течение. Така въздухът у дома ще се смени напълно с нов, без да се охлаждат стените и мебелите, което ще увеличи влагата.

Правилното време е важно

Най-доброто време за проветряване е в ранните следобедни часове, когато температурата е най-висока и относителната влажност навън е по-ниска. Избягвай ранните сутрешни и късните вечерни часове, когато влажността е най-висока.

Умерена температура

Хладните повърхности кондензират водните пари от въздуха. Поддържайте стайна температура в рамките на 20–22°C – така ще предотвратите образуването на конденз и плесен, особено по ъглите и зад мебелите.

Проветрявайте повече след готвене и къпане

Най-много влага се натрупва в кухнята и банята. След готвене отворете прозореца за поне 10 минути, за да излезе парата. В банята е добре да се остави вратата отворена и да включи вентилатора или отвори прозореца веднага след душ. Това предотвратява появата на мухъл и неприятна миризма.

Спалнята – защо е добре да се проветри рано сутрин

По време на сън човек отделя влага чрез дишане и пот. Затова сутрин след ставане е добре да се отвори прозореца широко за 5–10 минути, за да изсъхне въздухът и спалното бельо да не поема влага. Това също помага срещу акари и подобрява качеството на съня.

Допълнителен трик: За да избегнете мириса на застояло и влага, сложете в ъглите на стаите, гардеробите или под мебелите на подходящо място съдове със сода, ориз или сол. Те ще „изпият“ излишната влага, ако има такава, оставяйки въздуха свеж.

