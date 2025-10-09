Последните топли дни отминаха и гардеробът ни все повече се нуждае от по-плътни и дебели дрехи. Летните рокли, къси панталони и ленени ризи трябва да отстъпят подобаващо място на пуловерите и жилетките. От изключително значение е как съхраняваме летните дрехи през студените месеци, за да нямат лоша миризма или петна, след като ги извадим отново напролет. Ето няколко съвета как да подходите и кое е от съществена важност, когато „зазимяваме“ дрехи.

Изпери ги, преди да ги прибереш

Дори дрехите да изглеждат чисти, изпери ги отново. Петна от пот, кремове, козметика и парфюми оставят микроскопични и невидими следи, които се задържат и които с времето могат да предизвикат миризма или петна, ако дрехите се приберат без да се изперат добре. Трик, който помага – добави малко оцет в отделението за омекотител. Той ще неутрализира бактериите. Увери се, че са напълно сухи, преди да ги прибереш. Дори и лека влага носи риск от миризма и мухъл.

Подреди дрехите по материи

Не смесвай лен и памук с вълна или синтетика. Леки материи сложи в торби, които „дишат“. Вълнени и по-дебели – в херметически кутии или вакуумни пликове, в който има торбичка с ориз за поемане на влагата. Това предотвратява прехвърляне на миризми и статично електричество.

Почисти циповете и копчетата

Металните ципове и копчета почисти с вода и оцет, за да не ръждясат. Когато изсъхнат напълно, затвори циповете и ги сгъни внимателно, за да не се деформират.

Снимка: iStock

Използвай торби и кутии, които „дишат“

Избягвай найлоновите пликове, защото те задържат влагата. Ако се спреш на такива, избери с клапа за въздух. Ако съхраняваш дрехите от други сезони в кутии – нека те да имат отвори. Памучните и платнени калъфи също са добър вариант.

Против влага и молци

За да предотвратиш появата на влага в дрехите или ако е имало остатъчна такава, сложи платнени торбички с ориз или силика гел. Те ще абсорбират.

За борба с молците помагат торбички с:

Лавандула

Пръчици от кедрово дърво

Изсушена кора от портокал или лимон

Сушен карамфил

Сапунът с натурален аромат на лавандула роза или лимон, увит в парче плат или хавлия, също е добра идея за борба с молците. В същото време дрехите ще ухаят свежо, когато ги извадиш.

Снимка: iStock

Проветрявай

Отвори вратите на гардероба за 10–15 минути, за да се обнови въздухът. Така ще избегнеш ароматът на застояло и ще запазиш свежестта на тъканите по-дълго.

Вижте във видеото как да се грижите за зимните материи и любимите пуловери:

