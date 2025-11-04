С наближаването на зимата и понижаването на температурите навън въпросът за намаляване и оптимизиране на сметките за парно става все по-актуален. Често се случва сметките от студените месеци да варират, а потреблението да е едно и също, като причините зависят не толкова от отоплителната система, а от начина, по който я използваме. С няколко лесни промени и навици можем да постигнем реално понижение на разходите, без да жертваме уюта и топлината у дома. Ето как:

 

Поддържайте постоянна, умерена температура

Големите температурни колебания натоварват системата и увеличават разходите. Оптималната температура за дневните помещения е около 20–21°C, а за спалнята 18–19°C. Важно е да не изключвате напълно радиаторите през деня, когато отивате на работа например. Така при повторно включване се изразходва повече енергия, за да се загрее изстиналото вече помещение.

Поддържането на комфортна температура е важно за здравето — както прекалено ниските, така и прекалено високите температури могат да имат негативен ефект. Ето колко градуса е препоръчително да поддържате в различните помещения:

  • Дневна/хол - 20-21 °C
  • Спалня - 18-19 °C
  • Баня - 22-23 °C

Разбира се, идеалната температура не е универсална — зависи от удобството на семейството, изолацията на жилището и навиците. 

Снимка: iStock

Вечер намалявайте парното

Когато си лягаме, не ни00 е нужна висока температура, за да се чувстваме комфортно, особено ако използваме по-дебели завивки. Намаляването на парното дори и с 1 степен или 1 градус преди лягане, може да намали значително сметките.

Не закривайте радиаторите

Завеси, мебели и декоративни решетки пред радиатора пречат на въздушната циркулация и намаляват значително ефективността му.  Освободете пространството около отоплителните тела, за да може топлината да се разпределя равномерно в стаята.

Обезвъздушавайте радиаторите редовно

Въздухът, натрупан в системата, пречи на правилното загряване. Обезвъздушавайте радиаторите в началото на всеки отоплителен сезон и когато забележите, че горната им част остава студена.

Снимка: iStock

 

Как да проветрявате правилно, когато имате парно

Когато времето е влажно и студено, е важно да не проветрявате дълго. По-добрата стратегия е да отваряте вратите и прозорците няколко пъти на ден за по 5 минути, отколкото веднъж за 20 например. Ако все пак искате да направите ударно проветряване, защото цял ден не сте били у дома, то отворете прозорците във всички стаи за 5 минути, така че да се създаде течение. Така въздухът у дома ще се смени напълно с нов, без да се охлаждат стените и мебелите. Когато се проветрява в помещения с радиатори, те трябва да бъдат изключени по време на проветряването.

Вижте във видеото как се отопляват хората:

