Филмът „Грешници“ на Райън Куглър е едно от най-обсъжданите заглавия на сезона на наградите. Смелата комбинация от хорър, историческа драма, музика и социален коментар превърна лентата в истинско явление – както сред критиците, така и сред публиката. Филмът получава широко признание и се нарежда сред най-номинираните заглавия за наградите „Оскар“.

С бюджет от около 90–100 млн. долара продукцията успява да спечели над 360 млн. долара в световния боксофис и бързо се превръща в един от най-обсъжданите филми на 2025 г.

История за грехове, музика и свръхестествено зло

Действието във филма се развива през 1932 г. в делтата на Мисисипи – място, което е неразривно свързано с раждането на блуса. Историята проследява двама братя близнаци, изиграни от Майкъл Б. Джордан, които се завръщат в родния си град с надеждата да започнат нов живот.

Снимка: Pinterest

Но миналото и тъмните сили не ги оставят на мира. Скоро те откриват, че над града надвисва древно зло – вампири, привлечени от мистичния талант на млад блус музикант.

Така филмът превръща класическата хорър митология в метафора за историята на афроамериканската култура и за начина, по който афроамериканското изкуство често бива присвоявано или забравяно.

Силен актьорски състав

Освен двойната роля на Майкъл Б. Джордан, във филма участват и:

Хейли Стайнфелд

Делрой Линдо

Джак О’Конъл

Уунми Мосаку

Джейми Лоусън

Омар Бенсън Милър

За Джордан това е една от най-предизвикателните му роли – актьорът играе двама различни персонажи, братя с различни характери и съдби.

Уникална смесица от жанрове

„Грешници“ трудно може да бъде определен само като хорър. Филмът смесва няколко жанра едновременно – южняшки готик, историческа драма, гангстерска история, музикален филм и свръхестествен трилър.

Режисьорът Райън Куглър – познат с филмите „Черната пантера“ и „Крийд“ – използва тази комбинация, за да разкаже едновременно зрелищна и символична история. В центъра на нея е музиката: блусът се превръща в своеобразна духовна сила, която привлича както хората, така и злото.

Критически успех и награди

„Грешници“ получава изключително високи оценки от критиците – около 97% положителни рецензии в сайта Rotten Tomatoes.

Снимка: Pinterest

Филмът събира десетки номинации и отличия през сезона на наградите, включително рекорден брой номинации за „Оскар“ - 16 на брой:

Най-добър филм

Най-добър режисьор – Райън Куглър

Най-добър актьор в главна роля – Майкъл Б. Джордан

Най-добър актьор в поддържаща роля – Делрой Линдо

Най-добра актриса в поддържаща роля – Уунми Мосаку

Най-добър оригинален сценарий

Най-добър кастинг

Най-добра операторска работа

Най-добър монтаж

Най-добър звук

Най-добър оригинален саундтрак

Най-добра оригинална песен – „I Lied to You“

Най-добър сценографски дизайн

Най-добър дизайн на костюми

Най-добър грим и прически

Най-добри визуални ефекти

Освен това печели голямата награда за актьорски ансамбъл на престижните актьорски награди, което го превръща в един от фаворитите за най-големите отличия в киното.

Така „Sinners“ се превръща в един от най-номинираните филми в историята на наградите на Academy of Motion Picture Arts and Sciences и в един от основните фаворити за отличията през сезона на наградите.

Кои други филми бяха номинирани за „Оскар“ - вижте в следващото видео.

