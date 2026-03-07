Филмът „Грешници“ на Райън Куглър е едно от най-обсъжданите заглавия на сезона на наградите. Смелата комбинация от хорър, историческа драма, музика и социален коментар превърна лентата в истинско явление – както сред критиците, така и сред публиката. Филмът получава широко признание и се нарежда сред най-номинираните заглавия за наградите „Оскар“.
С бюджет от около 90–100 млн. долара продукцията успява да спечели над 360 млн. долара в световния боксофис и бързо се превръща в един от най-обсъжданите филми на 2025 г.
История за грехове, музика и свръхестествено зло
Действието във филма се развива през 1932 г. в делтата на Мисисипи – място, което е неразривно свързано с раждането на блуса. Историята проследява двама братя близнаци, изиграни от Майкъл Б. Джордан, които се завръщат в родния си град с надеждата да започнат нов живот.
Но миналото и тъмните сили не ги оставят на мира. Скоро те откриват, че над града надвисва древно зло – вампири, привлечени от мистичния талант на млад блус музикант.
Така филмът превръща класическата хорър митология в метафора за историята на афроамериканската култура и за начина, по който афроамериканското изкуство често бива присвоявано или забравяно.
Силен актьорски състав
Освен двойната роля на Майкъл Б. Джордан, във филма участват и:
- Хейли Стайнфелд
- Делрой Линдо
- Джак О’Конъл
- Уунми Мосаку
- Джейми Лоусън
- Омар Бенсън Милър
За Джордан това е една от най-предизвикателните му роли – актьорът играе двама различни персонажи, братя с различни характери и съдби.
Уникална смесица от жанрове
„Грешници“ трудно може да бъде определен само като хорър. Филмът смесва няколко жанра едновременно – южняшки готик, историческа драма, гангстерска история, музикален филм и свръхестествен трилър.
Режисьорът Райън Куглър – познат с филмите „Черната пантера“ и „Крийд“ – използва тази комбинация, за да разкаже едновременно зрелищна и символична история. В центъра на нея е музиката: блусът се превръща в своеобразна духовна сила, която привлича както хората, така и злото.
Критически успех и награди
„Грешници“ получава изключително високи оценки от критиците – около 97% положителни рецензии в сайта Rotten Tomatoes.
Филмът събира десетки номинации и отличия през сезона на наградите, включително рекорден брой номинации за „Оскар“ - 16 на брой:
- Най-добър филм
- Най-добър режисьор – Райън Куглър
- Най-добър актьор в главна роля – Майкъл Б. Джордан
- Най-добър актьор в поддържаща роля – Делрой Линдо
- Най-добра актриса в поддържаща роля – Уунми Мосаку
- Най-добър оригинален сценарий
- Най-добър кастинг
- Най-добра операторска работа
- Най-добър монтаж
- Най-добър звук
- Най-добър оригинален саундтрак
- Най-добра оригинална песен – „I Lied to You“
- Най-добър сценографски дизайн
- Най-добър дизайн на костюми
- Най-добър грим и прически
- Най-добри визуални ефекти
Освен това печели голямата награда за актьорски ансамбъл на престижните актьорски награди, което го превръща в един от фаворитите за най-големите отличия в киното.
Така „Sinners“ се превръща в един от най-номинираните филми в историята на наградите на Academy of Motion Picture Arts and Sciences и в един от основните фаворити за отличията през сезона на наградите.
Кои други филми бяха номинирани за „Оскар“ - вижте в следващото видео.
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK
Последвайте ladyzone.bg във VIBER