Нови рекорди, изненади и пренебрегнати актьори: Всички номинации за „Оскар“ 2026 г.

Обявени бяха номинациите за наградите „Оскар“ в общо 24 категории. Наградите ще бъдат връчени на 15 март в Холивуд. Ето кои са избраните ленти, актьори и песни от Академията за кинематографично изкуство и наука.

Номинации за наградите „Оскар“ 2026 г.

Най-добър филм

„Bugonia“

„F1“

„Frankenstein“

„Hamnet“

„Marty Supreme“

„One Battle After Another“

„The Secret Agent“

„Sentimental Value“

„Sinners“

„Train Dreams“

Актриса в главна роля

Джеси Бъкли, “Hamnet”

Роуз Бърн, “If I Had Legs I’d Kick You”

Кейт Хъдсън, “Song Sung Blue”

Ренате Рейнсве, “Sentimental Value”

Ема Стоун, “Bugonia”

Снимка: iStock

Актьор в главна роля

Тимъти Шаламе, “Marty Supreme”

Леонардо ди Каприо, “One Battle After Another”

Итън Хоук, “Blue Moon”

Майкъл Б. Джордан, “Sinners”

Вагнер Моура, “The Secret Agent”

Актриса в поддържаща роля

Ел Фанинг, “Sentimental Value”

Инга Ибсдотер Лилеос, “Sentimental Value”

Ейми Мадигън, “Weapons”

Уинми Мосаку, “Sinners”

Тейана Тейлър, “One Battle After Another”

Снимка: Getty Images / Reuters

Актьор в поддържаща роля

Бенисио дел Торо, “One Battle After Another”

Джейкъб Елорди, “Frankenstein”

Делрой Линдо, “Sinners”

Шон Пен, “One Battle After Another”

Стелан Скарсгорд, “Sentimental Value”

Анимационен филм

“Arco”

“Elio”

“KPop Demon Hunters”

“Little Amélie or the Character of Rain”

“Zootopia 2”

Снимка: Getty Images / Reuters

Техническите категории на тазгодишните „Оскари“ очертават няколко безспорни фаворита, сред които най-силно се откроява „Sinners“. Хорър драмата постави нов абсолютен рекорд в историята на наградите, като получи 16 номинации, обяви Американската филмова академия. Така филмът надмина досегашните рекордьори „Всичко за Ева“, „Титаник“ и „La La Land“, отличени с по 14 номинации.

Филмът е сред номинираните в операторско майсторство, костюмен дизайн, монтаж, грим и прически, оригинална музика, оригинална песен, сценография, звук, визуални ефекти и кастинг.

Сериозно присъствие има и „One Battle After Another“, който получава номинации за операторско майсторство, монтаж, оригинална музика, сценография, звук и кастинг – общо 10 номинации, затвърждавайки статута си на един от най-комплексните филми на сезона.

Снимка: Getty Images

Сред силните технически играчи е и „Frankenstein“, номиниран в операторско майсторство, костюми, грим и прически, оригинална музика, сценография, звук и визуални ефекти, с общо 9 номинации. „Marty Supreme“ също се нарежда сред фаворитите с номинации за операторско майсторство, костюми, монтаж, сценография и кастинг - общо 9 номинации.

В по-специфичните категории „Hamnet“ присъства с номинации за костюми, оригинална музика, сценография и кастинг, а „Train Dreams“ комбинира номинации за операторско майсторство и оригинална песен, като се включва и в надпреварата за международен филм.

Техническите категории тази година ясно показват тенденция: Академията отличава филми със силна визуална идентичност, завършен звук и разпознаваем стил – независимо дали става дума за мащабен холивудски проект или по-артистично кино.

Повече от номинациите - вижте в следващото видео.