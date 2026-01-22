Нови рекорди, изненади и пренебрегнати актьори: Всички номинации за „Оскар“ 2026 г.

Обявени бяха номинациите за наградите „Оскар“ в общо 24 категории. Наградите ще бъдат връчени на 15 март в Холивуд. Ето кои са избраните ленти, актьори и песни от Академията за кинематографично изкуство и наука.
Номинации за наградите „Оскар“ 2026 г.
Най-добър филм
- „Bugonia“
- „F1“
- „Frankenstein“
- „Hamnet“
- „Marty Supreme“
- „One Battle After Another“
- „The Secret Agent“
- „Sentimental Value“
- „Sinners“
- „Train Dreams“
Актриса в главна роля
- Джеси Бъкли, “Hamnet”
- Роуз Бърн, “If I Had Legs I’d Kick You”
- Кейт Хъдсън, “Song Sung Blue”
- Ренате Рейнсве, “Sentimental Value”
- Ема Стоун, “Bugonia”
Актьор в главна роля
- Тимъти Шаламе, “Marty Supreme”
- Леонардо ди Каприо, “One Battle After Another”
- Итън Хоук, “Blue Moon”
- Майкъл Б. Джордан, “Sinners”
- Вагнер Моура, “The Secret Agent”
Актриса в поддържаща роля
- Ел Фанинг, “Sentimental Value”
- Инга Ибсдотер Лилеос, “Sentimental Value”
- Ейми Мадигън, “Weapons”
- Уинми Мосаку, “Sinners”
- Тейана Тейлър, “One Battle After Another”
Актьор в поддържаща роля
- Бенисио дел Торо, “One Battle After Another”
- Джейкъб Елорди, “Frankenstein”
- Делрой Линдо, “Sinners”
- Шон Пен, “One Battle After Another”
- Стелан Скарсгорд, “Sentimental Value”
Анимационен филм
- “Arco”
- “Elio”
- “KPop Demon Hunters”
- “Little Amélie or the Character of Rain”
- “Zootopia 2”
Техническите категории на тазгодишните „Оскари“ очертават няколко безспорни фаворита, сред които най-силно се откроява „Sinners“. Хорър драмата постави нов абсолютен рекорд в историята на наградите, като получи 16 номинации, обяви Американската филмова академия. Така филмът надмина досегашните рекордьори „Всичко за Ева“, „Титаник“ и „La La Land“, отличени с по 14 номинации.
Филмът е сред номинираните в операторско майсторство, костюмен дизайн, монтаж, грим и прически, оригинална музика, оригинална песен, сценография, звук, визуални ефекти и кастинг.
Сериозно присъствие има и „One Battle After Another“, който получава номинации за операторско майсторство, монтаж, оригинална музика, сценография, звук и кастинг – общо 10 номинации, затвърждавайки статута си на един от най-комплексните филми на сезона.
Сред силните технически играчи е и „Frankenstein“, номиниран в операторско майсторство, костюми, грим и прически, оригинална музика, сценография, звук и визуални ефекти, с общо 9 номинации. „Marty Supreme“ също се нарежда сред фаворитите с номинации за операторско майсторство, костюми, монтаж, сценография и кастинг - общо 9 номинации.
В по-специфичните категории „Hamnet“ присъства с номинации за костюми, оригинална музика, сценография и кастинг, а „Train Dreams“ комбинира номинации за операторско майсторство и оригинална песен, като се включва и в надпреварата за международен филм.
Техническите категории тази година ясно показват тенденция: Академията отличава филми със силна визуална идентичност, завършен звук и разпознаваем стил – независимо дали става дума за мащабен холивудски проект или по-артистично кино.
