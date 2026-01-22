/ Лайфстайл / Артbox

Нови рекорди, изненади и пренебрегнати актьори: Всички номинации за „Оскар“ 2026 г.

Много фенове забелязаха отсъствието на някои боксофис хитове
22 Януари 2026
Обявени бяха номинациите за наградите „Оскар“ в общо 24 категории. Наградите ще бъдат връчени на 15 март в Холивуд. Ето кои са избраните ленти, актьори и песни от Академията за кинематографично изкуство и наука. 

Номинации за наградите „Оскар“ 2026 г.

Най-добър филм

  • „Bugonia“
  • „F1“
  • „Frankenstein“
  • „Hamnet“
  • „Marty Supreme“
  • „One Battle After Another“
  • „The Secret Agent“
  • „Sentimental Value“
  • „Sinners“
  • „Train Dreams“
Наградите „Златен глобус“ 2026: Блясък, сълзи от щастие и исторически победи (СНИМКИ)

Актриса в главна роля

  • Джеси Бъкли, “Hamnet”
  • Роуз Бърн, “If I Had Legs I’d Kick You”
  • Кейт Хъдсън, “Song Sung Blue”
  • Ренате Рейнсве, “Sentimental Value”
  • Ема Стоун, “Bugonia”

Снимка: iStock

Актьор в главна роля

  • Тимъти Шаламе, “Marty Supreme”
  • Леонардо ди Каприо, “One Battle After Another”
  • Итън Хоук, “Blue Moon”
  • Майкъл Б. Джордан, “Sinners”
  • Вагнер Моура, “The Secret Agent”

Актриса в поддържаща роля

  • Ел Фанинг, “Sentimental Value”
  • Инга Ибсдотер Лилеос, “Sentimental Value”
  • Ейми Мадигън, “Weapons”
  • Уинми Мосаку, “Sinners”
  • Тейана Тейлър, “One Battle After Another”

Снимка: Getty Images / Reuters

Актьор в поддържаща роля

  • Бенисио дел Торо, “One Battle After Another”
  • Джейкъб Елорди, “Frankenstein”
  • Делрой Линдо, “Sinners”
  • Шон Пен, “One Battle After Another”
  • Стелан Скарсгорд, “Sentimental Value”

Анимационен филм

  • “Arco”
  • “Elio”
  • “KPop Demon Hunters”
  • “Little Amélie or the Character of Rain”
  • “Zootopia 2”

Снимка: Getty Images / Reuters

Техническите категории на тазгодишните „Оскари“ очертават няколко безспорни фаворита, сред които най-силно се откроява „Sinners“. Хорър драмата постави нов абсолютен рекорд в историята на наградите, като получи 16 номинации, обяви Американската филмова академия. Така филмът надмина досегашните рекордьори „Всичко за Ева“, „Титаник“ и „La La Land“, отличени с по 14 номинации.

Наградите

Филмът е сред номинираните в операторско майсторство, костюмен дизайн, монтаж, грим и прически, оригинална музика, оригинална песен, сценография, звук, визуални ефекти и кастинг.

Сериозно присъствие има и „One Battle After Another“, който получава номинации за операторско майсторство, монтаж, оригинална музика, сценография, звук и кастинг – общо 10 номинации, затвърждавайки статута си на един от най-комплексните филми на сезона.

Снимка: Getty Images

Сред силните технически играчи е и „Frankenstein“, номиниран в операторско майсторство, костюми, грим и прически, оригинална музика, сценография, звук и визуални ефекти, с общо 9 номинации. „Marty Supreme“ също се нарежда сред фаворитите с номинации за операторско майсторство, костюми, монтаж, сценография и кастинг - общо 9 номинации.

В по-специфичните категории „Hamnet“ присъства с номинации за костюми, оригинална музика, сценография и кастинг, а „Train Dreams“ комбинира номинации за операторско майсторство и оригинална песен, като се включва и в надпреварата за международен филм.

Техническите категории тази година ясно показват тенденция: Академията отличава филми със силна визуална идентичност, завършен звук и разпознаваем стил – независимо дали става дума за мащабен холивудски проект или по-артистично кино.

Повече от номинациите - вижте в следващото видео. 

