Церемонията за връчването на наградите „Оскар" ще се излъчва на живо в платформата YouTube от 2029 г., предадоха осведомителните агенции, като цитираха американската Академията за кинематографично изкуство и наука.

Телевизионна мрежа Ей Би Си, която предава събитието от 1976 г., ще продължи да излъчванията до 2028 г., когато се навършат 100 години от създаването на най-престижните киноотличия.

Партньорството ще включва отразяване на червения килим, на случващото се зад кулисите и достъп до партито след церемонията. Кадрите ще бъде безплатни за зрителите по целия свят в YouTube и за абонатите на YouTube TV в САЩ.

Сътрудничеството ще включва и достъп до други събития и програми на Академията, включително и обявяването на номинациите за наградите.

„Развълнувани да сключим многостранно глобално партньорство с YouTubе - бъдещият дом на наградите „Оскар" и нашите целогодишни програми", казват в съвместно изявление изпълнителният директор на Академията Бил Креймър и президентът Линет Хауел Тейлър.

Те отбелязват, че Академията е международна организация и това ще позволи да се разширим достъпа до работата й до възможно най-широка аудитория по целия свят.

Снимка: Getty Images

„Партньорството с Академията за представянето на това тържество на изкуството и развлеченията пред зрители от цял свят ще вдъхнови ново поколение творци и любители на киното, като същевременно ще остане вярно на легендарното наследство на наградите „Оскар“, казва Нийл Мохан, главен изпълнителен директор на YouTube.

„Ей Би Си е горда да бъде дом на наградите „Оскар" повече от половин век“, казват от компанията , която собственост на „Дисни".

Оттам допълват, че очакват следващите три телевизионни излъчвания на церемонията, включително и за стогодишнината на отличията през 2028 г.

„Пожелаваме на Академията за кинематографично изкуство и наука още успехи“, се казва още в съобщението, цитирано от ДПА.

Вижте повече за наградите "Оскар" в следващото видео:

