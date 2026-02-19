Успехът на номинирания за БАФТА и „Оскар“ филм „Хамнет“ привлича нова вълна от туристи към местата, свързани с Шекспир, пише Ройтерс в репортаж от Стратфорд на Ейвън, родния град на поета в централна Англия.

В Стратфорд на Ейвън туристите посещават не само родната къща на Шекспир, но и дома на Ан Хатауей, съпругата на световноизвестния писател. В къщичката на Хатауей се развива голяма част от действието на филма „Хамнет“.

Според благотворителната организация Shakespeare Birthplace Trust обикновено около 250 000 души от Европа, САЩ, Китай и други места посещават тези места всяка година. Организацията се грижи за местата, свързани с Шекспир, които включват и мястото в Стратфорд, където поетът е починал през 1616 г.

Туристите тази година са повече благодарение на филма, базиран на романа на Маги О'Фарел от 2020 г., който разказва измислена история за връзката между Шекспир и Хатауей, известна също като Агнес, и смъртта на 11-годишния им син Хамнет през 1596 г., пише БТА.

„Броят на посетителите се е увеличил с около 15-20% във всички обекти от излизането на филма през януари. Мисля, че тази тенденция ще продължи през цялата година“, каза Ричард Патерсън, главен оперативен директор на Shakespeare Birthplace Trust. „Те искат да видят особено къщата на Ан Хатауей и подробностите около това как семейството е използвало пространствата в и около къщата“.

„Хамнет“ има 11 номинации за британските награди BAFTA, които ще бъдат връчени в неделя, включително за най-добър филм и главна женска роля за Джеси Бъкли, която играе Агнес. Филмът има и осем номинации за „Оскар“, като Бъкли се счита за фаворит за златната статуетка.

Действието във филма се развива в Стратфорд на Ейвън и Лондон, но не е сниман в родния град на поета. В „Хамнет“ младият Шекспир, изигран от Пол Мескал, се влюбва в Агнес, докато преподава латински, за да изплати дълговете на баща си. Драмата, разказана главно през погледа на Агнес, се фокусира върху съвместния им живот и скръбта по смъртта на Хамнет, която кара Шекспир да напише „Хамлет“.

„Шекспир е известен с това, че е загадъчен. Той пише за хората, за чувствата им, за емоциите, за конфликтите, но как можем да разберем кой е той всъщност?“, казва Шарлот Скот, професор по литература и временно директор на колекциите, обучението и изследванията в Shakespeare Birthplace Trust. „Тази загадъчност е вдъхновявала хората да бъдат креативни в продължение на стотици години. Мисля, че филмът разкрива по прекрасен начин повече за душата и сърцето на поета.“

Малко се знае за това как се е срещнала двойката. Шекспир е бил на 18 години, а Хатауей – на 26, когато са се оженили през 1582 г. Дъщеря им Сузана се е родила през 1583 г., а близнаците Джудит и Хамнет – през 1585 г. Филмът признава, че имената Хамнет и Хамлет са били взаимозаменяеми по онова време. Макар скръбта да е доминираща тема, зрителите виждат Шекспир и като влюбен мъж, и като баща.

