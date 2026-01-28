За 15-а поредна година bTV Cinema представя „Месец на Оскарите”, който ще съпроводи провеждането на 98-ата церемония по раздаването на най-престижните филмови награди. От 1 февруари всяка вечер от 21:00 ч. bTV Cinema обещава да прикове вниманието с повече от 60 отличени или номинирани от Академията за филмово изкуство заглавия, шест от които изцяло премиерни за българския телевизионен ефир. Зрителите предстои да се насладят на филмови ленти с над 100 спечелени статуетки и с повече от 315 номинации.

По време на „Месец на Оскарите“ зрителите на bTV Cinema ще имат възможност да се включат в специалните предизвикателства в официалната Facebook страница на канала. Всяка седмица там ще бъдат задавани любопитни въпроси, свързани с филмите в кампанията, а включилите се ще могат да спечелят специална статуетка за най-голям киноман.

„Месецът“ стартира ударно на 1 февруари (неделя) от 21:00 ч. с Хоакин Финикс в ролята на „Жокера“, а ден по-късно (на 2 февруари, понеделник) bTV Cinema ще представи премиерно за България сензацията, отличена с „Оскар“ през 2024 г. – „Барби“. Ослепителната Марго Роби влиза в ролята на Барби, която живее щастливо в перфектния свят на Барбиленд, но изпитва необясними съмнения за собствената си идентичност и смисъла на съществуването си. Тя взима решение да напусне пластмасовата утопия и се озовава в реалния свят, където попада в поредица от културни шокове, абсурдни ситуации и комични преживявания. Барби се учи да балансира между перфекционизма и човешките слабости, а неотлъчно до нея в това лудо приключение е и Кен (Райън Гослинг) – идеално красив, но не особено полезен спътник… Киноманите вече могат да се включат в първото предизвикателство на bTV Cinema във Facebook, като посочат кой е актьорът, номиниран за „Оскар“ за поддържаща мъжка роля в „Барби“.

В „Месец на Оскарите“ филмовият канал на bTV Media Group ще покаже премиерно за България и драмата „Жените говорят“ („Women Talking“, 2022 г.), отличена със статуетка за най-добър адаптиран сценарий и с впечатляващ актьорски състав, начело с Руни Мара и носителката на „Оскар“ Франсис Макдорманд. В центъра на историята са група жени от изолирана религиозна общност, които са изправени пред съдбоносно решение за бъдещето си след години на насилие и потисничество.

Зрителите ще могат да се насладят и на съвременната филмова адаптация на романа „Пурпур“ на Алис Уокър – „Пурпурен цвят“ („The Color Purple“, 2023 г.), с номинация за „Оскар“. Лентата разказва историята на Сели – афроамериканска жена, израснала в началото на XX век, която преминава през ада на домашното насилие, но постепенно си проправя път към собствената си идентичност и независимост, превръщайки личната си борба във вдъхновяващ разказ за достойнството, надеждата и новото начало.

След като припомни началото на историята на 20 февруари (петък), на 23 февруари (понеделник) от 21:00 ч. bTV Cinema ще представи премиерно за България „Дюн: Част втора“ („Dune: Part Two“). Новата „глава“ ще проследи митичното пътуване на Пол Атреидски, който ще се обедини с Чани и фремените, за да отмъсти на хората, унищожили семейството му. Изправен пред избора между любовта и съдбата на вселената, Пол ще трябва да предотврати апокалиптична свещена война, която само той може да предвиди. В ролите зрителите ще видят плеяда от звезди, сред които Тимъти Шаламе, Зендая, Ребека Фъргюсън, Джош Бролин, Стелан Скарсгорд, Дейв Батиста, Шарлот Рамплинг, Хавиер Бардем, Флорънс Пю, Остин Бътлър, Леа Седу и Кристофър Уокън.

Премиерната филмова селекция на „Месец на Оскарите“ ще бъде допълнена от драмата „Момчетата от Никел“ („Nickel Boys“, 2024 г.), номинирана за 2 „Оскара“ – екранизация на отличения с „Пулицър“ роман на Колсън Уайтхед – ще върне зрителите към тъмните страници от американската история, потапяйки ги в реалността на брутална институция за превъзпитание през 60-те години на XX век. Филмът проследява съдбите на двама млади афроамерикански мъже, чието приятелство се превръща в единствената им опора в свят, белязан от расова дискриминация и брутално насилие. bTV Cinema ще представи премиерно за България и отличената с „Оскар“ за най-добър адаптиран сценарий комедия „Американско четиво“ („American Fiction“, 2023 г.). Лентата разказва историята на талантлив писател, който създава роман, пародиращ наложените стереотипи за „автентичната“ чернокожа идентичност, но неочакваният му успех го изправя пред болезнена морална дилема.

bTV Cinema ще подари на зрителите първокласно кино изживяване и с доказани заглавия като „Форест Гъмп“, „Генезис“, „От другата страна“, „Момиче за милиони“, „Ад под небето“, „Животът е прекрасен“, „Дюнкерк“, „Великият Гетсби“, „Тенет“, „Роди се звезда“, „Мъжете, които мразеха жените“, „Ерин Брокович“, „Денят на независимостта“, „Елвис“, „Изкуплението Шоушенк“, „Седем“, „Кървав диамант“ и др. От 5 февруари (четвъртък), в продължение на три поредни четвъртъка от 21:00 ч., филмовият канал ще зарадва киноманите с емблематичната поредица „Властелинът на пръстените“. Следете програмата в „Месец на Оскарите“ по bTV Cinema от ТУК -->

Не пропускайте „Месец на Оскарите“ – от 1 февруари, всяка вечер от 21:00 ч. само по bTV Cinema!

