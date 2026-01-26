Натали Портман никога не се е страхувала да казва истината в лицето на Холивуд, особено когато става въпрос за равноправие. 44-годишната актриса отново влезе в заглавията, като открито разкритикува Академията за липсата на женско присъствие в номинациите за „Оскар“ 2026.

По време на филмовия фестивал „Сънданс“ в Юта, където Портман промотира новия си проект „Галеристът“, тя сподели разочарованието си от факта, че в категорията за най-добър режисьор фигурира само едно женско име – това на Клое Джао (за филма „Хамнет“).

Има ли сексизъм на „Оскарите“?

Портман, която е известна със своята активна позиция в подкрепа на жените в индустрията, не скри огорчението си пред Variety:

„Много от най-добрите филми, които гледах тази година, са дело на жени. Просто виждате бариерите на всяко ниво – от финансирането до участието във фестивали. Всяка стъпка е по-трудна. А накрая, дори когато филмът е страхотен, той не получава заслуженото внимание“.

Актрисата изброява няколко заглавия, които според нея са несправедливо пренебрегнати, сред които „Съжалявам, скъпа“, „Левичарката“, „Хеда“ и „Заветът на Ан Лий“. Въпреки силната конкуренция, в списъка за най-добър режисьор тази година доминират мъжете: Джош Сафди, Пол Томас Андерсън, Йоаким Триер и Райън Куглер.

Работата с женска общност

Въпреки критиката, Натали остава оптимист за промяната, която идва „отвътре“. В новия си филм „Галеристът“ тя работи с режисьорката Кати Ян и не пести похвали за атмосферата на терен.

„С голяма радост работим помежду си“, споделя тя със смях. „Много специален процес е да си в общност с жени на снимачната площадка“.

В черната комедия „Галеристът“ Портман влиза в ролята на отчаяна собственичка на галерия, която планира да продаде мъртвец като произведение на изкуството по време на престижното изложение Art Basel в Маями. В лентата блестят още Джена Ортега и Катрин Зита-Джоунс.

Личният проект и разговорите с децата

Макар и разочарована от режисьорските номинации, Натали има повод за празнуване – нейният футуристичен проект „Арко“ е номиниран за „Оскар“ в категорията за най-добра анимация.

Пред People тя разкрива, че филмът е предизвикал невероятни разговори с нейните деца – 14-годишния Алеф и 8-годишната Амалия. Историята за пътуване във времето и екологичните предизвикателства е накарала децата й да задават въпроси за бъдещето на планетата и защо понякога родителите са „холограми“, а не са си у дома.

„Имаме още много работа за вършене“, обобщава Портман.

