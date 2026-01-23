С течение на времето много известни личности са отправяли критики към бляскавите награди „Оскар“ и цялостния процес около най-престижната филмова церемония в Холивуд. Въпреки че много от тези звезди са били номинирани или дори са печелили награди, те изразяват недоволство от определени специфики на събитието. Ето какви лични мнения са разкривали през годините.

Гленда Джаксън

Актрисата, носител на „Оскар“ за 1970 г. за Women in Love и отново за 1973 г., нарече церемонията „цял един фарс“ по време на интервю през 2016 г.

Снимка: Getty Images

Мат Деймън

Въпреки че печели „Оскар“ заедно с актьора Бен Афлек за Good Will Hunting през 1998 г., Деймън не харесва процеса на награждаване и особено „кампанията“ около наградите, която според него е объркана и странна.

Снимка: Getty Images

Сет Роугън

Актьорът, който никога не е бил номиниран за „Оскар“ решава да сподели наблюденията си и казва, че не разбира защо кино индустрията и публиката обръщат толкова голямо внимание на самите награди.

Снимка: Getty Images

Скарлет Йохансон

Тя остро критикува Академията през 2025 г., след като Avengers: Endgame, в който участва, не получава номинация за най-добър филм, въпреки огромния си успех.

Снимка: Getty Images

Итан Хоук

По-рано той е говорил срещу наградите, като ги нарича „глупост“ и критикува превръщането на всичко в състезание, като посочва, че много посредствени филми са получили статуетки, които не са заслужени. Впоследствие обаче той омекотява позицията си и признава, че „Оскарите“ все пак представят значими постижения.

Снимка: Getty Images

Оскар Айзък

След въвеждането на новата категория „Outstanding Achievement in Popular Film“, Айзък я нарича „доста глупава“ и поставя под въпрос цялата система, като я определя като „безсмислена“.

Снимка: Getty Images

Антъни Хопкинс

Преди да стане най-възрастният носител на „Оскар“ за „The Father“, Хопкинс описва целия процес като „гаден“ и „неприятен“ и разкрива, че го отблъсква начинът, по който хората се стараят да угодят на влиятелни фигури, за да бъдат отличени.

Снимка: Getty Images

Еди Мърфи

През 1988 г. Мърфи използва своята платформа, за да критикува липсата на признание за чернокожи актьори, когато връчва награда на сцената и говори за необходимостта от по-голямо признание и свобода.

Снимка: Getty Images

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER