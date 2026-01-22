Филмите на ужасите традиционно са били пренебрегвани от наградите „Оскар“, но когато номинациите за 98-ите награди на Академията за кинематографично изкуство и наука бъдат обявени днес, вампирската история на Райън Куглър „Sinners“ може да влезе в историята, пише Associated Press.

Академията се готви да обяви номинациите за тазгодишните „Оскари“, като се очаква „One Battle After Another“ и „Sinners“ да оглавят списъка. Избраните ще бъдат обявени в 15:30 ч., българско време, от водещите Даниел Брукс и Луис Пулман

Експертите прогнозират, че високо оценените заглавия, и двете на Warner Bros, могат да съберат по дузина или дори повече номинации за най-престижната церемония в Холивуд - от „Най-добър филм“ и „Най-добър актьор“ до новата награда за „Най-добър кастинг“.

Някои дори предполагат, че двата филма могат да изравнят или дори да надминат абсолютния рекорд за най-много номинации за един филм, който в момента се поделя от „Всичко за Ева“, „Титаник“ и „La La Land“ с по 14 номинации.

Рядко се случва едно холивудско студио да има двамата безспорни фаворити за „Оскар“, а това иронично се случва в година, която може да се окаже решаваща за Warner Bros като независим дистрибутор.

Развлекателният конгломерат в момента е обект на ожесточена наддавателна битка между Paramount Skydance и Netflix.

„Sinners“, исторически хорър с блус звучене, посветен на сегрегирания американски Юг, е дело на режисьора на „Черната пантера“ Райън Куглър.

Очаква се филмът да донесе номинация за „Най-добър актьор“ на Майкъл Б. Джордан, който играе двама близнаци, борещи се с вампири и расисти в Мисисипи през 30-те години на XX век, както и номинации в категории от сценарий до музика.

Снимка: Getty Images

За експерта по наградите на Variety Клейтън Дейвис рекордът по номинации е напълно постижим за „Sinners“.

Но досега през този награден сезон Пол Томас Андерсън, чиято внушителна и еклектична филмография варира от „Буги нощи“ до „Ще се лее кръв“, спечели почти всяка възможна награда с „One Battle After Another“.

Ексцентричният трилър за пенсиониран революционер, който търси дъщеря си тийнейджърка на фона на радикално насилие, имиграционни рейдове и бели супремасисти, счупи абсолютния рекорд за номинации на актьорската гилдия на Холивуд.

Бившият носител на „Оскар“ за най-добър актьор Леонардо ди Каприо почти сигурно ще получи седмата си актьорска номинация от Академията.

Netflix също има свои претенденти - чудовищния хорър „Франкенщайн“ на Гийермо дел Торо, трагичната уестърн драма за пионери „Train Dreams“ и анимационния музикален хит „KPop Demon Hunters“.

Снимка: Getty Images

