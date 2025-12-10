Ричард Гиър наскоро привлече вниманието към себе си, след като най-сетне коментира защо дълги години е имал забрана да присъства на церемонията по раздаване на наградите „Оскар“.

Истината е, че така и никой не знаеше до момента със сигурност защо и дали наистина холивудският актьор е бил поставен в „черния списък“ в продължение на две десетилетия.

Изказването на Гиър

Ричард Гиър предизвиква полемика, след като прави политически коментари по време на церемонията през 1993 г. Докато представя наградата за най-добра сценография, актьорът се отклонява от одобрения сценарий, за да се застъпи за независимостта на Тибет от Китай.

Това предизвиква недоволство сред управата на Академията за филмови изкуства и науки, които като цяло осъждат всякакви политическите изказвания. И смятат, че шоуто е за филми и за забавление, а не за подкрепа на каузи.

Снимка: Getty Images

Санкциониран ли е Ричард Гиър след това

Краткият отговор е: не. Въпреки че самият актьор намеква за забрана в различни интервюта, от Entertainment Weekly потвърждават, че Академията никога му е поставяла каквото и да е официално запрещение.

Самият Гиър отказва след случилото се да "стъпи" отново на сцената на наградите „Оскар“.

Голямото завръщане

Акторът се появява отново на церемонията през 2003 г., когато продукцията с негово участие „Чикаго“ печели наградата за най-добър филм.

Като презентатор се изявява през 2013 г., когато представи наградите за най-добра оригинална песен и музика заедно с колежките си – актрисите Рене Зелуегър и Катрин Зита-Джоунс.

„Очевидно съм реабилитиран. Изглежда, че ако останеш достатъчно дълго, те забравят, че са те забранили“, каза тогава Гиър каза пред HuffPost.

А миналата седмица той отрази случилото се и пред Variety: „Не го приех лично. Не мисля, че някой е имал лоши намерения към мен. Както и аз самият – просто правя това, което правя, без да искам да навредя на никого.“

А освен актьор, Ричард Гиър има и друго амплоа - повече, вижте във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK