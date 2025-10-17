Ричард Гиър откровено сподели за трудностите и предизвикателствата, с които често се сблъсква в ролята си на родител. В ново интервю за списание Hello! холивудската звезда разказва как той и съпругата му Алехандра Силва се справят с отглеждането на двама си сина - Александър и Джеймс.

76-годишният актьор разказа, че броени часове преди прожекцията на новия му документален филм Wisdom of Happiness („Мъдростта на щастието“), двойката се е сблъскала с неочакван проблем с едно от децата си. Гиър не уточнява какъв точно е бил проблемът, но е бил достатъчно сериозен, за да породи силни тревоги у него и Алехандра.

Но това, което им е помогнало да се справят със ситуацията, е силната вяра.

От десетилетия Ричард Гиър е будист и открит поддръжник на тибетското духовно движение. Неведнъж той е споделял публично, че вярата изключително много му помага в трудни моменти. Вклюително и по отношение и на родителството

„Да отглеждаш деца е нещо, свързано с много търпение. Често именно будизмът ни помага да постигнем нужната хармония и разбирателство. Дори и в моментите, в които ни се искаш буквално да „ хванем за врата някого“. Но вместо това си поемаме дълбоко въздух и започваме да говорим за проблема. Особено Александра е невероятна в това. Тя е изключителна майка. Всъщност, чрез нея, самият аз се научих да бъда по-добър баща.“

Двойката се ожени през 2018 г. и същата година посреща сина си Александър, а през 2020 г. - и Джеймс. Ричард е и горд баща на 25-годишния Хоумър, който е от брака с първата му съпруга Кери Лоуел.

През октомври 2024 г. Ричард, съпругата му и двете им по-малки деца се преместиха да живеят в Испания - за да бъдат по-близо до семейството на Алехандра и за да могат момчетата да се запознаят с културата на майка си.

В интервюто за пред Hello! Гиър разкри и, че семейството официално се е върнало в САЩ, след живота в Европа. „Отново сме тук. Щастлив съм, но съм щастлив и от факта, че живяхме като семейство в Испания, цяла една година. Беше чудесно преживяване.“

