Въпреки че Crassula ovata – по-известно като Дървото на живота, е една от най-популярните саксийни растения, много хора дори не знаят, че тази на пръв поглед скромна сукулентна може и да цъфти. При това с истински „фойерверк“ от миниатюрни, звездовидни цветчета с нежен аромат.

Всъщност повечето растения, които се отглеждат на закрито, не цъфтят - и не защото не могат, а защото не ги третираме правилно.

Дървото на живота има собствен вътрешен календар, изисквания и капризи. Цъфтежът му не е даденост, а резултат от точно координирани условия, които ще му помагат да премине от вегетативната фаза към репродуктивна.

Какво да направим, за да накараме Дървото на живота да цъфти - стъпка по стъпка.

Термичен стрес

В природата Crassula ovata се развива в райони с топло лято и студена, суха зима – Южна Африка е нейният дом. Цъфтежът се предизвиква от рязката промяна на температурите, който сигнализира на растението, че сезонът за размножаване наближава.

На практика това означава да се отглежда навън през лятото (или поне на много светло място) и постепенно да се премести на закрито през есента при температура около 10–15 °C.

Интензивна светлина

Дървото на живота е сукулент, което означава, че се нуждае поне от 5–6 часа пряка слънчева светлина на ден. Така че най-удачно е да го поставим на прозорец с южно изложение.

Снимка: instagram/gardenstory.jp

Поливане - по-малко е повече

В природата растението оцелява дълги периоди без дъжд. Прекаленото поливане не само причинява загниване на корените, но и му пречи да влезе в спящата фаза – която е от съществено значение за цъфтежа.

пролет-лято поливайте умерено, когато горните 2–3 см на почвата изсъхнат

есен-зима намалете значително поливането - веднъж месечно или по-рядко

никога не оставяйте вода в основата на саксията

Снимка: instagram/succulents_in_zp

Възраст и размер на растението

Дървото на живота започва да цъфти едва когато достигне определена биологична зрялост – 3–5 години и когато кореновата му система е добре развита.

Колкото по-голямо е растението и по-установен е неговият растеж, толкова по-вероятно е да цъфне. И не бързайте – Crassula ovataс е майстор на бавния, но стабилен прогрес.

