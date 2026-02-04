Зимата е сезонът, когато кожата е подложена на допълнителен натиск, причинен от студени ветрове, ниска влажност и отопление на закрито. Винаги подчертавайте колко е важно да допълвате осъзнатите навици със силата на естествените съставки на базата на алое. За съжаление, хората продължават да правят някои много често срещани грешки, които пречат на поддържането на здрава и сияйна кожа. Колко от тях все още правите?

Грешките, които вероятно правите в грижата за кожата през зимата

Миете лицето си много често

През зимата кожата е по-склонна към сухота и ако прекалявате с миенето или използвате много агресивни продукти, само ще влошите този проблем. Добре е да почиствате кожата на лицето си сутрин и вечер с нежен почистващ продукт, който също така премахва грим.

Използвате гореща вода

Въпреки че може да изглежда, че горещата вода почиства кожата ви по-добре, не бива да миете лицето си с такава. Топлата вода допълнително изсушава кожата. В това число и горещите душове не са особено препоръчителни за кожата на тялото, която също изисква специална грижа през студения сезон.

Не хидратирате достатъчно кожата си

Отново, тъй като кожата е склонна да става по-суха през зимата, е важно да я хидратирате по-често. Това важи дори ако имате мазна кожа. Ако имате много суха кожа, то през зимата може да ви е необходим по-гъст хидратиращ крем.

Снимка: Canva

Използвате едни и същи продукти през цялата година

В зависимост от сезона, кожата се нуждае от различни продукти за грижа и защита. Например, през лятото не се препоръчва използването на много гъсти кремове, защото се потите повече. През зимата обаче ще ви е необходимо нещо, което хидратира кожата повече.

Не нанасяте слънцезащита

Само защото е зима, не означава, че слънчевите лъчи не увреждат кожата ви. Важно е да нанасяте слънцезащитен крем дори през зимните месеци, особено ако отивате в планината или карате ски, където шансовете за слънчево изгаряне са много по-високи.

Не нанасяте продуктите си правилно

Някои продукти за кожа не трябва да се прилагат преди излагане на слънце - например серумите или кремове с активна съставка витамин С. Това обикновено е посочено на самите продукти, така че следвайте инструкциите.

Снимка: Canva

Неправилно ексфолиране

Прекомерното ексфолиране отслабва кожната бариера, а пропускането на ексфолирането води до лющене. Ексфолирайте нежно 1-2 пъти седмично, като използвате ензимни ексфолианти, които премахват мъртвите кожни клетки без дразнене. Не пропускайте да нанесете хидратиращ продукт след това, за да запазите еластичността на кожата си.

Пренебрегвате врата и деколтето си

Кожата на врата и деколтето също е по-деликатна, подобно на тази на лицето, така че е важно да се грижите за нея. Можете да нанесете същите продукти, които използвате на лицето си, върху тези зони.

Снимка: Canva

Още съвети от доктор Айлин Шеф за поддържането на сияйна кожа през зимата - вижте в следващато видео.

