Когато времето навън е толкова студено, последното нещо, което вероятно искате да правите, е да изчистите двора или пътеката пред блока от натрупалия сняг. Въпреки това все някога трябва да вземете лопатата и да започнете да ринете. Но правите ли го правилно?

Първа стъпка

Може да изглежда, че поръсването на сол първо би било логично: оставяте я да свърши тежката работа, за да не се налага вие да се затруднявате. Но солта всъщност е предназначена за справяне с лед, а не със сняг – и ще ви е необходимо да нанесете толкова много сол, за да се справите дори с няколко сантиметра сняг, че би било непосилно скъпо да се опитвате да премахнете сняг по този начин – да не говорим за потенциалните щети на тротоара ви или в градината около него.

Вместо това, грабнете лопатата и отстранете колкото е възможно повече сняг. След това можете да започнете със солта, за да се справите с останалия лед и да предотвратите образуването му по време на цикъла на топене/замръзване, след като сте разчистили пътеката си.

Втора стъпка

Изберете правилния вид сол

Стандартната каменна сол върши работа, но по-новите формули могат да бъдат по-ефективни, като същевременно намаляват щетите по тротоарите и обувките, градинската почва и растенията, както и по лапите на домашните любимци.

Видове

Натриев хлорид (известен още като каменна сол): Най-често използваната и най-евтина версия на сол за почистване на лед, но е и най-вероятно да повреди тротоара и градината ви.

(известен още като каменна сол): Най-често използваната и най-евтина версия на сол за почистване на лед, но е и най-вероятно да повреди тротоара и градината ви. Калциев хлорид: Друга често използвана зимна сол, която се предлага под формата на бели пелети. Прекомерната употреба може да повреди тротоарите ви и може да бъде опасна за домашните любимци, причинявайки кожни раздразнения и стомашно-чревни проблеми, ако се яде.

Друга често използвана зимна сол, която се предлага под формата на бели пелети. Прекомерната употреба може да повреди тротоарите ви и може да бъде опасна за домашните любимци, причинявайки кожни раздразнения и стомашно-чревни проблеми, ако се яде. Калиев хлорид: Това е по-безопасен продукт за топене на лед, но е най-ефективен при температури над -15 градуса по Фаренхайт.

Това е по-безопасен продукт за топене на лед, но е най-ефективен при температури над -15 градуса по Фаренхайт. Магнезиев хлорид: Тази зимна сол може да разтопи лед при много по-ниски температури и причинява много по-малко щети на околната среда.

Още полезни съвети

Дори и най-„безопасната“ сол може да причини щети на градините и тротоарите ви, така че е добре да се стремите да я разпръснете равномерно и на възможно най-тънък слой. Обикновено ви трябват само една или две супени лъжици сол на блок от тротоара.

За да получите най-голяма полза от нанасянето на сол, изчакайте температурите да станат възможно най-близки до 0 градуса по Целзий и когато слънцето грее, така че топлината от слънцето и по-топлите температури да улеснят топенето на леда.

Пясъкът няма да премахне леда, но ще осигури сцепление на хората, за да избегнат подхлъзване и падане – което е по същество причината да се опитвате да се отървете от леда. Можете да го смесите със солта си, за да създадете персонализирана смес, или да го нанесете след солта.

