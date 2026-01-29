Ако прекарвате много време онлайн, обичате да гледате разнообразни видеа свързани с почистващи дейности или просто вероятно сте попадали на клипове на хора, които почистват килимите си в снега - не се чудете, това сега е тренд в интернет. Ако и вие имате килим, който искате да почистите ефективно и без много усилия - прочетете надолу в статията.

Как да почистим килима си в снега - стъпка по стъпка

Познатият метод с почистване на килима върху снега работи най-добре за стари килими и естествени влакна като вълна, при отрицателни температури. Преди обаче да изкарате килимите навън, ето как точно да го направите:

Аклиматизирайте килима на външната температура - разтърсете го, за да падне повечко свободна мръсотия, след което оставете килима навън да престои 30–60 минути. Това е важно, защото ако килимът е топъл, снегът ще се разтопи.

- разтърсете го, за да падне повечко свободна мръсотия, след което оставете килима навън да престои 30–60 минути. Това е важно, защото ако килимът е топъл, снегът ще се разтопи. Поставете килима върху снега - поставете го с лице надолу върху 7–12 см чист, пухкав сняг на равна повърхност.

- поставете го с лице надолу върху 7–12 см чист, пухкав сняг на равна повърхност. Бийте и чистете - използвайте метла или дървено държало, за да удряте килима здраво. Сложете снега върху него, той ще потъмнее, тъй като извлича замърсяванията от влакната.

- използвайте метла или дървено държало, за да удряте килима здраво. Сложете снега върху него, той ще потъмнее, тъй като извлича замърсяванията от влакната. Обърнете и повторете - обърнете килима и повторете същия процес от другата страна.

- обърнете килима и повторете същия процес от другата страна. Разтърсете и оставете да изсъхне - разтърсете излишния сняг и окачете килима върху парапет за 20–30 минути. След това можете да изчеткате останалия сняг или лед с метла преди да го внесете обратно в дома.

Само се уверете, че използвате чист и пухкав сняг - използването на мокър, уплътнен или мръсен сняг би обезмислило целия процес.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER