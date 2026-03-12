Меган Маркъл отново попадна в центъра на общественото внимание, след като беше обявено, че ще бъде основната гост-звезда на ексклузивен луксозен женски ритрийт в Австралия. Събитието обаче предизвика бурни реакции заради високата цена на билетите, която според последователи е прекалено скъпа.

Луксозен „уикенд за момичета“ с висока цена

Тридневното събитие ще се проведе в Сидни през април. Цената на участието започва от около 1930 долара за ранни билети, а VIP пакетите достигат приблизително 2288 долара. Те включват премиум места, групова снимка с херцогинята, луксозно настаняване с изглед към океана и специални подаръчни пакети. По време на уикенда ще има редица активности, сред които йога, разговори за личностно развитие, уелнес сесии и гала вечеря, на която Маркъл ще участва в разговор на живо с гостите.

Критиките не закъсняват!

Новината за цените на ритрийта бързо предизвика критики от коментатори, последователи и експерти. Някои от тях смятат, че инициативата изглежда прекалено комерсиална и не се вписва в имиджа на Меган Маркъл като филантроп. Според PR експерти подобни проекти могат да създадат впечатление за непоследователност в нейните бизнес инициативи и да подкопаят доверието в новите ѝ предприемачески начинания.

Има и защитници на идеята

Не всички реакции са негативни. Някои наблюдатели на кралското семейство смятат, че събитието може да бъде добра възможност Маркъл да се свърже по-лично със своята аудитория и да сподели своя опит и идеи за живота и успеха. Според тях подобни инициативи могат да подчертаят темите за личностно развитие и подкрепа между жените, които често присъстват в публичните ѝ изяви.

Завръщане в Австралия след години

Събитието ще съвпадне с пътуването на Меган Маркъл и съпруга ѝ принц Хари до Австралия. Това ще бъде първото им посещение в страната от 2018 г., когато бяха на официална кралска обиколка и посрещнати с голям обществен интерес. Този път обаче посещението ще бъде свързано предимно с бизнес и публични участия. Докато Маркъл ще участва в ритрийта, принц Хари се очаква да изнесе реч на конференция, посветена на психичното здраве на работното място.

