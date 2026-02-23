Меган Маркъл отново успя да предизвика вниманието на световните медии, и то без да каже нито дума. По време на романтичната си поява с принц Хари на „Мача на звездите“ в Лос Анджелис, херцогинята на Съсекс демонстрира не само нежно отношение, но и едно зашеметяващо ново допълнение към своята колекция – пръстен с гигантски диамант във формата на круша.

Какво символизира пръстенът на дясната ръка?

Любопитното е, че Меган носи бижуто на дясната си ръка – детайл, който веднага провокира коментари сред бижутерите. Пред изданието Elle експерти споделят, че докато лявата ръка е запазена за традициите и брачните обещания, пръстените на дясната ръка често са символ на лични постижения, важни житейски етапи и чисто индивидуално себеизразяване. За Меган това бижу изглежда е начин да заяви собствения си стил, извън строгите кралски протоколи.

Магията на диаманта във формата на круша

Защо формата на круша е новият хит в бижутерийния свят? Това е следващият „It“ камък. Тази специфична шлифовка има уникалното свойство да изглежда по-голяма, отколкото всъщност е. Тъй като тези диаманти са по-плитки, те задържат основната си тежест на повърхността – така че дори при по-малко карати, ефектът е зашеметяващ. Освен това, дизайнът е без особени усилия се съчетава с останалите аксесоари на херцогинята.

Цена, която спира дъха

Естествено, най-големият въпрос е колко струва това удоволствие? Въпреки че Меган е представяла пръстена и по-рано (през октомври 2025 г. в Ню Йорк), чак сега експертите успяват да направят детайлен анализ.

Снимка: Getty Images

Повечето бижутери оценяват централния камък на внушителните 5 до 6 карата. Когато говорим за естествен диамант с такова качество и размер, цената лесно навлиза в шестцифрената зона. Оценките започват от 200 000 долара и достигат до зашеметяващите 250 000 долара.

Независимо дали е подарък за годишнина или лична покупка, този пръстен е категорично доказателство, че Меган Маркъл знае как да блести – буквално и преносно.

Още снимки на бижуто, което носеше на мача през 2026 вижте в галерията най-горе.

