Актьорът Тимъти Шаламе се появи на червения килим на Оскарите 2026, но без любимата си Кайли Дженър. Това събуди много коментари сред гостите и феновете, а актьорът отново бе в центъра на медийното внимание.

Поява на червения килим

30-годишният актьор се появи на събитието сам, което веднага привлече вниманието на медиите. По-късно обаче тя се присъедини към него вътре в залата по време на церемонията. Актьорът беше заложил на бял костюм, комбиниран със сребърни пръстени и бели ботуши - визия, която отново подчертава неговия отличителен стил и дръзка индивидуалност. Междувременно Кайли Дженър публикува снимки в социалните мрежи на своята рокля – впечатляващ червен модел на модната къща "Schiaparelli", вдъхновен от емблематичната анимационна героиня Джесика Рабит.

Номинация за „Мarty Supreme“

На тазгодишните награди Шаламе беше номиниран за „Оскар“ за най-добър актьор за ролята си във филма „Marty Supreme“. Филмът разказва историята на шампион по тенис на маса от 50-те години на XX век и получи общо девет номинации, включително за най-добър филм и най-добър режисьор. Това е третата номинация за „Оскар“ в кариерата на актьора, което затвърждава позицията му като едно от най-разпознаваемите имена сред младото поколение в Холивуд.

Спорът около коментарите за опера и балет

Появата му на церемонията идва малко след като актьорът предизвика сериозна реакция в артистичните среди. По време на публичен разговор Тимъти заяви, че не проявява интерес към работа в области като операта или балета, защото според него това са форми на изкуство, които трудно запазват актуалността си. Коментарите му предизвикаха критики от представители на сценичните изкуства и културни среди, които подчертаха значението на тези жанрове за развитието на световната култура и театралната традиция.

Въпреки всичко, той остава в центъра на медийното внимание

Въпреки противоречията, Тимъти Шаламе остава една от най-обсъжданите личности през сезона на филмовите награди. Кампанията около филма „Marty Supreme“ и нестандартните му публични появи поддържат постоянния интерес към него както в Холивуд, така и сред феновете. С присъствието си на „Оскарите“ през 2026 г. актьорът още веднъж показа, че остава една от водещите фигури в съвременното кино, независимо от критиките и дебатите около неговите изказвания.

