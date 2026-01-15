Тайната е разкрита! Обичаният актьор Тимъти Шаламе и провокативната му половинка Кайли Дженър всъщност живеят заедно в Лос Анджелис повече от година. Двамата влюбени не са сключили брак, но живеят на семейни начела. Дали това няма да се промени скоро?

Любов, която вълнува целия свят

Връзката им започва през 2023 г. и въпреки първоначалните спекулации, че може да е ПР ход, се оказа, че двойката е поддържала дългогодишна, макар и до голяма степен скрита връзка. През последните месеци те все по-често се появяват публично заедно, което допълнително засилва интереса около тях и фенове започват да развиват многобройни теопии. Откога точно живеят заедно? Ще се оженят ли? Перфектна двойка или роля? На тези и още много въпроси, последователите им търсят отговори и разнищват в детайли отношенията на Кайли и Тимъти. Но какво наистина се случва между тях?

Почти като женени, но не съвсем

Източник близък до двойката, цитиран от Page Six, коментира, че двамата са „почти като женени вече“ и са „обсебени един от друг“, макар и да не са си разменили брачни халки и да не са дали обет. Шаламе нарича Дженър „своя партньор“ в живота по време на емоционална благодарствената реч при получаването на награда за „Най-добър актьор на Златните глобуси“ 2026 за ролята си във филма Marty Supreme.

Снимка: Getty Images

Освен това в публичното пространство двамата са се появили заедно на наградите Critics’ Choice Awards, където актьорът отново е изразил благодарност към любимата си за подкрепата. Според доверени източници, Тимоти Шаламе участва активно в живота на двете деца на Дженър, които тя има от предишната си връзка с рапъра Травис Скот. До момента двамата не са направили официално изявление за отношенията си.

