Тимъти Шаламе се беше откроил като асолютен фаворит в продължение на месеци за спечелване на наградата за най-добър актьор на тазгодишните „Оскари“, но вече шансовете му изглеждат сравнително по-малки. Едно изказване промени всичко.

Актьорът наскоро каза, че „никой вече не се интересува“ от балет или опера, той очевидно не е очаквал хората да реагират толкова остро.

Изглежда, че много хора имат много силни чувства към балета и операта, още повече към самия Шаламе.

„Той е абсолютен глупак“, каза театралният критик и коментатор на изкуствата Иън Браун пред BBC Radio London на 7 март. „Просто мисля, че е нелепо и подозирам, че това ще се обърне срещу него.“

Междувременно, подкастът за поп култура The Spill озаглави новия си епизод „Защо официално съм преодолял Тимъти Шаламе“ и зададе въпроса: „Дали ерата на Тимъти официално достигна повратна точка?“

В дълго интервю миналия месец с Матю Макконъхи, неговия екранен баща във филма „Интерстелар“ от 2014 г., Шаламе очевидно се е опитвал да подчертае, че не иска ходенето на кино да се превърне в странична дейност.

„Не искам да работя в балет или опера или неща от рода на „Да запазим това нещо живо, дори ако никой вече не го е грижа за него“, каза той.

„С цялото ми уважение към хората от балета и операта“, добави той припряно, осъзнавайки как думите му биха могли да бъдат възприети. „Току-що загубихме 14% от публиката.“

Артисти, балетни и оперни трупи се съюзиха срещу него.

Някои също така умело се възползваха от вниманието, като операта в Сиатъл предложи 14% отстъпка за билети за „Кармен“, използвайки промо код TIMOTHEE. „Тими, и ти можеш да го използваш“, казаха те.

Вероятно моментът на коментарите му е изиграл роля в негативната реакция, тъй като наближаващите „Оскари“ бързо приближават, а Шаламе е номиниран за най-добър актьор за „Върховният Марти“.

Фактът, че съвпадна с края на гласуването за „Оскарите“, може би е съвпадение, а може би не. Club Chalamet, най-големият му фен акаунт, твърди, че това е „кампания за клевета“, целяща да намали шансовете му.

Шефът на лондонското бюро на Variety Алекс Ритман казва, че спорът е достигнал своя връх след края на гласуването за наградите на 12 март, така че вероятно няма да окаже „голямо влияние“ върху резултата.

Шансовете му в надпреварата за „Оскар“ обаче намаляха, след като не успя да спечели две от най-големите и скорошни награди за загряване - на наградите БАФТА и на наградите на Гилдията на екранните актьори.

