По-голямото невинаги е по-добро, малкото легло прави брака по-силен – в това е напълно убеден Матю Макконъхи. Холивудският актьор разкри в новата си книга, че смяната на голямото легло с по-малко е помогнала да се сближи със съпругата си от 13 години, Камила Алвес - като потвърди впоследствие това в ново интервю, пише Пейдж Сикс.

„Най-доброто, което можеш да направиш за своя брак“, е заглавието на едно от стихотворенията в книгата му Poems & Prayers.

„Един сигурен начин / да вървиш напред, / е да се отървеш от / кралското легло, / и да спиш на / легло тип кралица", заявява актьорът.

Легло тип Кралица (Queen size) ес размери 152,4 x 203,2 см, като се среща и в размер 160 x 200 см.

„Съпругата е от едната страна със своето шкафче, съпругът — от другата, и е чудесно, когато имаш и трите деца там, но изведнъж децата порастват. И вече ги няма в леглото", споделя в ново интервю 55-годишният актьор от „Клубът на купувачите от Далас“ .

Макконъхи си спомня как бил озадачен, когато една сутрин се събудил и видял 42-годишна си съпруга да спи отдалечена чак в другия край на огромното легло.

„Събуждам се една сутрин… и поглеждам — Камила е все едно на едно футболно игрище разстояние от мен, човече“, споделя той.

„После си лягаш вечерта, искаш да се сгушиш и… Е, трябва да се завием. Ти ела 3 метра насам, аз ще дойда 3 метра натам", шегува се актьорът със ситуацията.

Звездата от „Интерстелар“ осъзнал, че по-голямото легло всъщност „не е добре за брака“.

„Отървете се от това чудовище“, заявява той. „Затова си взехме легло тип кралица, където сме рамо до рамо. Казвам ви, това е добре за брака ви.“

Той добави, че новата подредба не оставя „никакво място“ за децата.

Двойката, която през юни отпразнува 13-ата си годишнина от брака, се ожени през 2012 г. и има три деца - синовете Леви (17) и Ливингстън (12), както и дъщерята Вида (15).

В съвместно интервю през 2024 г. двамата споделиха още една тайна за дългогодишния си брак - как успяват да намалят напрежението при спорове.

„Отидете и вземете нещо сладко“, казва звездата от „Как да разкараш гаджето за 10 дни“ в епизод на подкаста „Your Mama’s Kitchen“.

„Нещо сладко. Може да намали напрежението, дори ако е просто парченце шоколад или малко сладолед, може да помогне да се изгладят нещата“, допълва той.

Вижте повече за Макконъхи в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK