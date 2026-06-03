Водещият на "Гласът на България" Владимир Зомбори и неговата дългогодишна половинка - актрисата Весела Бабинова, са се оженили!

Щастливата новина съобщиха самите те, като споделиха снимки от големия ден в профилите си в социалните мрежи.

"Месец май беше пълен с преживявания, доста адреналин и немалко емоцийка. Все пак, най-вълнуващата от всички, беше тази. В телефонния указател може вече и на “З” да ме намерите", написаха двамата в Инстаграм към снимките, които споделиха.

ПОЯВАТА НА ДЪЩЕРЯ ИМ

Двамата станаха родители през 2020 г. Весела Бабинова роди дъщеря им Йоана не само в една болница, но и в един ден – 27 септември, със своята приятелка и колежка Луиза Григорова.

Двойката кръсти дъщеричката си през септември 2021 г.

„Йоана вече е една малка християнка. Щастлива съм, че на този ден бяхме с нашето семейство. За пореден път осъзнавам, че не е нужно да делиш една кръв с близките на сърцето си, за да ги наречеш именно “семейство”, призна тогава Весела Бабинова.

„Нощите ни се сливат, тъй като тя се буди на три часа, както повечето деца. Общо взето дали е ден, или нощ – няма значение... Като всяко бебе. Животът се променя всеки час. Изпитание е. В началото ми беше голям стрес“, сподели Владимир Зомбори пред bTV за промяната в живота им след появата на бял свят на малката.

ВОДЕЩ НА ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Тази есен актьорският тандем Боряна Братоева и Владимир Зомбори отново ще улови пулса на „Гласът на България“. След успешния си първи сезон като водещи Боряна Братоева и Владимир Зомбори се завръщат, готови да поведат зрителите през най-вълнуващите моменти на шоуто!

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