Къмпингуването преживява бум в Европа. Но всеки, който смята, че най-добрите дестинации са добре познатите крайбрежни класики, ще бъде изненадан! Вече не са!
Туристическа компания оценява пет области по следните критерии:
- съоръжения за къмпингуване,
- пътуване и транспорт,
- местни разходи,
- природа и климат
- култура и развлекателни дейности
Резултатите са изненадващи - челните места не се държат от класическите дестинации за къмпингуване като Франция, Италия или Хърватия. На първо мястпо излизат Албания, Полша и Германия, пише businessinsider.
Албания, Полша и Германия - най-благоприятни за къмпингуване в Европа
Албания заема първо място, като се класира особено добре по отношение на съотношението цена-качество. Нощувките в къмпинг там струват средно по-малко от 20 евро на вечер. Храната, напитките и транспортът също са сравнително евтини. Страната предлага и природни красоти, адриатическо крайбрежие и голяма свобода при планирането на пътуването. Инфраструктурата все още не е толкова развита навсякъде, колкото в утвърдените къмпинг дестинации.
Полша е на второ място. Страната впечатлява с умерени цени, солидна инфраструктура, природни забележителности и разнообразни дестинации – от балтийското крайбрежие и езерните райони до градове с културни предложения. Това позиционира Полша като недооценена алтернатива на традиционните дестинации за къмпинг.
Германия е на трето място. Предимствата ѝ са силна инфраструктура, висока гъстота на къмпингите, положителни отзиви и културно разнообразие. Това прави Германия особено привлекателна за семейства, културни туристи и къмпингуващи, търсещи надеждно планиране.
Кои страни се представят най-добре в зависимост от вида пътуване
Анализът разкрива и ясни специалисти във всяка категория.
- Испания се представя високо по отношение на пътуванията и трафика, благодарение на достъпните цени на горивата и много добре развитата магистрална мрежа.
- Нидерландия и Дания са водещи в електрическата мобилност поради особено високата си гъстота на зарядни станции.
- Албания доминира по отношение на местните разходи, докато Португалия също се откроява като достъпна алтернатива.
- Словения, Австрия, Гърция и Норвегия са откроени заради природата и климата.
- Италия, Франция и Германия са сред най-добре представящите се в областта на културата и развлекателните дейности.